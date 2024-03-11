تداولات عقارات الشارقة تحقق 3.1 مليار درهم خلال فبراير

بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، 3.1 مليار درهم خلال شهر فبراير 2024، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,458 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 8.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما أفاد "تقرير حركة التداولات والرهونات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

4,458 معاملة متنوعة

وأوضحت إحصائيات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال فبراير الماضي، وصلت إلى 4,458 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,048 معاملة، بنسبة 23.5% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 355 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 581.4 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 3,055 معاملة ونسبتها 68.5% من العدد الكلي للمعاملات.

وجرت معاملات البيع في 101 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 413 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 328 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 307 معاملات.

وتصدرت منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 213 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 138معاملة، ثم منطقتي مزيرعة والخان بـ 77 معاملة لكل منهما.



وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 382 مليون درهم، تلتها أم فنين بـ 109.5 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 84.2 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 83.3 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 8 معاملات، أما أعلى منطقة في حجم التداول النقدي فكانت منطقة البليدة بـ 13.4 مليون درهم.

وفي خورفكان تصدرت منطقة "البردي 4" بـ 11 معاملة، والتي تصدرت أيضاً قائمة المناطق الأعلى من حيث حجم التداول في المدينة بـ 6.9 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة تجارية سور كلباء بـ 4 معاملات، فيما جاءت منطقة "الساف 7" كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 1.5 مليون درهم.