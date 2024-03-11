حجوزات «المجموعات العائلية» ترتفع 16% وتقود الطلب السياحي على دبي خلال الشتاء

كشفت مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات وبيانات السفر، أنه استناداً إلى عدد الحجوزات السياحية إلى دبي خلال موسم الشتاء الجاري، فإن الطلب السياحي الإجمالي إلى دبي زاد بنسبة من خانتين تصل إلى 13%، خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى مارس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأكدت أن الحجوزات السياحية للمجموعات العائلية هي التي تقود هذا الأداء، بعد أن حققت نمواً بنسبة 16% خلال الموسم، ما يدل على المكانة القوية التي تتمتع بها دبي، وجهة لقضاء العطلات العائلية.

وأضافت «فورورد كيز» لـ«الإمارات اليوم»، أن المسافرين بغرض الترفيه، مايزالون يشكلون النسبة الكبرى من السياح الدوليين القادمين إلى الإمارة، إذ سجلوا زيادة بنسبة 15% في الحجوزات السياحية على أساس سنوي.

الطلب السياحي

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس لفريق المحللين في مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات وبيانات السفر، أوليفر بونتي: «إنه استناداً إلى حجم الحجوزات السياحية إلى دبي حتى تاريخ 22 فبراير الماضي، فإن الطلب السياحي الإجمالي إلى دبي خلال الموسم الشتوي أعلى بنسبة من خانتين تصل إلى 13%، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى مارس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف بونتي لـ«الإمارات اليوم» أن «حجوزات المجموعات العائلية (التي تراوح بين ثلاثة وخمسة مسافرين) تقود هذا الأداء»، مشيراً إلى زيادة تبلغ نحو 16% لحجوزات المجموعات خلال الموسم الشتوي الجاري، مقارنة بالموسم السابق، ما يدل على المكانة البارزة والقوية التي تتمتع بها دبي، باعتبارها وجهة لقضاء العطلات العائلية.

وأوضح أنه «بالنظر إلى فئات وأنواع المسافرين الذين يصلون إلى دبي في موسم الشتاء الجاري، فإن المسافرين بغرض الترفيه مايزالون يشكلون النسبة الكبرى من السياح الدوليين القادمين إلى الإمارة، حيث سجلوا زيادة بنسبة 15% في الحجوزات السياحية على أساس سنوي».

وتابع: «استناداً إلى الحجوزات، فإنه من المتوقع أن يسجل قطاع الأعمال نمواً بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنة بموسم الشتاء الماضي».

الحجز المسبق

وبيّن بونتي أنه «بالنظر إلى عدد الزوار الدوليين القادمين إلى دبي حتى الآن، خلال موسم الشتاء الجاري (استناداً إلى حجوزات التذاكر حتى 22 فبراير)، فإن السياح يحجزون مسبقاً وبشكل أكبر العام الجاري مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى «تحول في سلوك الحجز، ما يشير إلى تفضيل السياح القادمين إلى الإمارة فترات زمنية أطول (الفترة بين إصدار التذكرة وتاريخ السفر)».

وأوضح أنه على الرغم من أن تلك الفترات تمثل حصة سوقية أصغر، فإن المُهل الزمنية الأطول (90 يوماً فأكثر) ازدادت بنسبة نقطتين مئويتين على أساس سنوي.

وتابع: «على المستوى العالمي، لوحظ الاتجاه نفسه، مع وجود عوامل مثل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، والضغوط التضخمية التي تدفع إلى اتباع نهج أكثر حذراً، وتخطيطاً للسفر، حيث أصبح المستهلكون أكثر حساسية بشكل متزايد للأسعار».

17.15 مليون زائر في 2023

استقبلت دبي في عام 2023 أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، بزيادة سنوية تبلغ 19.4%، مقارنة بالرقم المسجل في عام 2022 والبالغ 14.36 مليون زائر. كما تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وحقق قطاع السياحة في دبي أداء استثنائياً في عام 2023، كما عززت الإمارة مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

. 51% نمواً في حجوزات السياح بغرض الترفيه.