15.8 مليار درهم توزيعات نقدية لـ 4 بنوك مدرجة في سوق دبي

أعلنت أربعة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي عن توزيعات أرباح سخيّة لمساهميها عن العام الماضي، في مؤشر إلى قوة ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، ما يجعلها الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح، مقارنة بنظيراتها في المنطقة.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم» استناداً لإفصاحات البنوك المدرجة، ناهز إجمالي توزيعات تلك البنوك الأربعة 15.86 مليار درهم، وتصدر القائمة بنك الإمارات دبي الوطني، حيث أقرت جمعيته العمومية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 120% من رأس المال المدفوع، بما يعادل 120 فلساً للسهم الواحد، وبإجمالي 7.58 مليارات درهم عن 2023. وصادقت الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45%، ما يعادل 45 فلساً لكل سهم، بقيمة إجمالية تناهز الـ3.25 مليارات درهم، مع نجاح البنك في تسجيل نمو قياسي في صافي الأرباح بلغ 6.8 مليارات درهم. وأقرت الجمعية العمومية لبنك المشرق توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 185% من رأس المال، بما يعادل 18.5 درهماً للسهم، وبإجمالي 3.71 مليارات درهم عن العام الماضي.

كما صادقت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري على توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 1.325 مليار درهم عن عام 2023، تشمل توزيعات نقدية بنسبة 44.38%، ما يعادل 44.38 فلساً للسهم.

فيما وافقت عمومية مصرف الإمارات الإسلامي على عدم توزيع أرباح عن عام 2023، كما وافقت عمومية بنك الإمارات للاستثمار على زيادة رأس المال إلى مليار درهم عن طريق إصدار أسهم حقوق أولية.

ووافقت عمومية مصرف عجمان أيضاً على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 550 مليون درهم.