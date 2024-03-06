«دبي مول» يستقطب 105 ملايين زائر في 2023

أعلن «دبي مول» عن تحقيقه رقماً قياسياً في عدد الزوّار في عام 2023، بإجمالي 105 ملايين زائر، متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 88 مليون زائر في العام السابق، بزيادة تفوق 19%.

وتشير الإحصاءات الحديثة - التي أصدرها «دبي مول» - إلى استقطابه نحو 20 مليون زائر في الشهرين الأولين من العام الجاري وحده، ما ينبئ بإمكانية تحطيم أرقام قياسية جديدة في عام 2024.

وتعكس هذه الإحصاءات بوضوح موقع «دبي مول» مركزاً سياحياً عالمياً يجتذب زواراً من كل أنحاء العالم، مقترنة بارتفاع أرقام المبيعات إلى مستويات مميّزة خلال العام.

وقال محمد العبّار: «تشهد هذه الأرقام على مكانة (دبي مول)، وتعكس نهج القيادة الرشيدة والاقتصاد القوي لمدينة دبي، فهذا المول هو بمثابة تجسيد لحيوية المدينة وتفانيها في سعيها نحو التميّز، حيث يحوّل رؤية القيادة إلى واقع ملموس. نحن جزء لا يتجزأ من البنية الاقتصادية لدبي، ونسهم بدور فاعل في تعزيز نجاح المدينة وتطوّرها». وأضاف العبّار: «التنوّع الكبير في جنسيات زوّار المول لا يُظهر فقط جاذبيته على الصعيد العالمي، بل يُسلّط الضوء أيضاً على التركيبة الثقافية الغنية والمتنوّعة التي تتمتع بها دبي».