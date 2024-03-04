%27 نمواً في مبايعات دبي العقارية خلال فبراير

كشفت «بروبرتي فايندر»، بوابة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز الاتجاهات التي هيمنت على سوق دبي العقارية سريعة التطور في فبراير 2024، والتي تميزت بانطلاقة قوية تُمهد الطريق لموسم عقاري مزدهر هذا العام.

ووفقاً للشركة، ارتفعت تصرفات دبي العقارية في شهر فبراير 27% على أساس سنوي، بعد تسجيلها ما يزيد على 11.9 ألف معاملة، مقارنة بـ9371 معاملة في فبراير من العام الماضي. واستمراراً لزخم عام 2023، شهد فبراير من العام الجاري ارتفاعاً كبيراً في قيمة المعاملات بلغ نحو 36.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبحث 59% من المهتمين بشراء العقارات في شهر فبراير الماضي عن شقق سكنية، بينما اهتم 41% بامتلاك الفلل أو الـ«تاون هاوس»، واهتم نحو 80% من المستأجرين بالبحث عن شقق، في حين تركز اهتمام 20% على استئجار الفلل أو الـ«تاون هاوس».

وأظهرت بيانات «بروبرتي فايندر» أن نحو 60.7% من المستأجرين بحثوا عن شقق مفروشة، بينما اهتم 36.6% بخيارات غير مفروشة، وبحث ما يقرب من 55.5% من الأشخاص القادرين على تحمل تكاليف استئجار الفلل أو الـ«تاون هاوس» عن وحدات غير مفروشة، و42.6% عن خيارات مفروشة.

وبحث نحو 36% من المستأجرين عن شقق سكنية بغرفة نوم واحدة، و31% عن شقق مكونة من غرفتي نوم، و22% عن شقق استوديو، بينما اهتم 42% باستئجار فلل أو «تاون هاوس» مكونة من ثلاث غرف نوم، و35% بحثوا عن وحدات مكونة من أربع غرف نوم وأكبر.

بالمقابل، اهتم 33% بشراء شقق بغرفة نوم واحدة، و35% بشقق مكونة من غرفتي نوم، و15% بحثوا عن شقق استوديو، أما الفلل والـ«تاون هاوس» فكان نصيبها 40% من المهتمين بشراء وحدات مكونة من ثلاث غرف نوم، بينما بحث 44% عن خيارات مكونة من أربع غرف نوم أو أكبر.

وشملت المناطق التي سجلت أكبر عدد من عمليات البحث بقصد شراء الشقق: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا، بينما ضمت قائمة المناطق المرغوبة لشراء الفلل أو الـ«تاون هاوس» كلاً من: دبي هيلز استيت، الفرجان، المرابع العربية، نخلة جميرا، مدينة محمد بن راشد. أما أبرز المناطق التي بحث عنها المستأجرون فشملت: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، ديرة. في حين حظيت دبي هيلز استيت وداماك هيلز 2 والبرشاء وجميرا وأم سقيم باهتمام أكبر من قبل الباحثين عن استئجار فلل أو «تاون هاوس».

وسجل حجم التصرفات في قطاع الوحدات العقارية الجاهزة زيادة ملحوظة بلغت نحو 23% على أساس سنوي مع أكثر من 5500 معاملة، بينما ارتفعت قيمة هذه التصرفات 46% على أساس سنوي، مسجلة 23.5 مليار درهم، مقارنة بـ16 مليار درهم في فبراير 2023.

وشهدت عقارات دبي في فبراير زيادة في طلب الوحدات على الخارطة بلغت نحو 31% على أساس سنوي، مع تسجيل 6385 معاملة، كما ارتفعت قيمة هذه المبايعات نحو 18.5% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 13 مليار درهم، مقارنة بـ11 مليار درهم في فبراير 2023.

نتائج مبهرة

قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان: «سُعداء بالنتائج المبهرة التي حققها شهر فبراير، مُواصلاً الزخم الكبير الذي بدأ منذ يناير من العام الجاري، وهو مؤشر إيجابي على استمرار نمو القطاع العقاري وتطوره في عام 2024. وأظهر هذا الشهر نمواً ملحوظاً في القطاع العقاري من حيث قيمة المعاملات وعددها، الأمر الذي يُظهر مرونة القطاع وديناميكيته، وتعزيز التوجه الإيجابي العام والفرص الواعدة للمستثمرين والباحثين عن العقارات على حدٍّ سواء. وعلى الرغم من ارتفاع المعاملات العقارية الحالية من حيث العدد والقيمة فإن معاملات المبيعات على الخارطة شهدت طلباً أعلى مع زيادة أكبر في عدد هذه المعاملات على أساس سنوي».