أكدت شركة «إس تي آر» في الشرق الأوسط وإفريقيا، المتخصصة في الأبحاث، وجود طلب قياسي على الإقامة الفندقية في دبي، مشيرة إلى أن السوق الفندقية في دبي عام 2024 لاتزال تحافظ على معدلات أداء قوية.

وأظهرت بيانات «إس تي آر» أن السوق الفندقية في دبي حققت أداء قوياً في متوسط العائد، وسعر الغرفة على أساس أسبوعي (الفترة بين الأول من يناير 2024 والـ11 من فبراير 2024) وصل في المتوسط إلى 693 درهماً و758 درهماً، لكل منهما على التوالي، لافتة إلى أن دبي تُصنف باستمرار بين أفضل المدن العالمية التي تتمتع بأعلى معدلات الطلب، وتتمتع بمكانة تنافسية للغاية بين غيرها من المدن السياحية ذات الثقل مثل لندن، ونيويورك، وباريس.

أداء قوي

وتفصيلاً، كشف المدير التنفيذي لشركة «إس تي آر» في الشرق الأوسط وإفريقيا المتخصصة في الأبحاث، كوستاس نيكولايديس، أن السوق الفندقية في دبي عام 2024 لاتزال تحافظ على معدلات أداء قوية، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات اتضحت بشكل أكبر بعد أن سجل يناير 2024 نمواً في معدلات الإشغال الفندقي بنسبة بلغت 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال نيكولايديس لـ«الإمارات اليوم»: إن «الارتفاع في معدلات إشغال السوق الفندقية في دبي انعكس أيضاً على نمو متوسط أسعار الغرف الفندقية بنسبة بلغت 6.6% في يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، وبالتوازي مع زيادة في الطلب على السياحة بالإمارة».

وأضاف: «واصل شهر فبراير اتجاهاً يتخطى التوقعات، وفقاً للمؤشرات الأولية أيضاً، وذلك مع استضافة الإمارة لأحداث مهمة لقطاع سياحة الأعمال بما في ذلك معرض الخليج للأغذية (غلفود)».

وأوضح أن بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أظهرت استقبال الإمارة 17.15 مليون زائر دولي في عام 2023 ككل، بزيادة سنوية تبلغ 19.4% مقارنةً بالرقم المسجل في عام 2022.

وتابع نيكولايديس: «تُصنف دبي باستمرار بين أفضل المدن العالمية التي تتمتع بأعلى معدلات الطلب، وتتمتع بمكانة تنافسية للغاية بين غيرها من المدن السياحية ذات الثقل مثل لندن، ونيويورك، وباريس».

بيانات السوق

وكشفت بيانات «إس تي آر» أن السوق الفندقية في دبي سجلت معدلات إشغال تصل إلى نحو 85% على أساس أسبوعي، ولمدة ستة أسابيع (الفترة بين الأول من يناير 2024 و11 فبراير 2024).

وسجل الأسبوع السادس (الفترة بين الخامس والـ11 من فبراير) أعلى معدل إشغال فندقي على أساس أسبوعي وصل إلى 90%، تلاه الأسبوع الخامس (الفترة بين 28 يناير والرابع من فبراير) الذي سجل 86.3%.

وبحسب البيانات حققت السوق الفندقية في دبي أداء قوياً في متوسط العائد، وسعر الغرفة على أساس أسبوعي (الفترة بين الأول من يناير 2024 والـ11 من فبراير 2024) وصل في المتوسط إلى 693 درهماً و758 درهماً، لكل منهما على التوالي.

بدوره، سجل الأسبوع الأول من يناير 2024 أعلى متوسط للعائد على الغرفة الفندقية وصل إلى 928 درهماً، وأعلى معدل لمتوسط سعر الغرفة الفندقية بلغ نحو 1150 درهماً، بدعم من النمو الملحوظ في الطلب على خدمات الإقامة في الإمارة.

طلب سياحي

وكان مسؤولون في مجموعات فندقية قالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن وتيرة الطلب السياحي على دبي، التي شهدت مستويات قياسية خلال الربع الأخير من عام 2023، لاتزال مستمرة مع بداية العام الجديد، إذ تشهد السوق الفندقية في الإمارة معدلات إشغال عالية تصل إلى 90%، لافتين إلى موسم نشط لسياحة «الترفيه» و«الأعمال» في دبي هذا الشتاء، مشيرين إلى تحقيق نمو كبير في معدلات الإشغال الفندقي، على الرغم من دخول عدد كبير من الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق.

كوستاس نيكولايديس:

• دبي تتمتع بمكانة تنافسية للغاية بين غيرها من المدن السياحية ذات الثقل مثل لندن، ونيويورك، وباريس.

2023.. أداء استثنائي

تجاوزت أعداد السياح الدوليين في دبي خلال 2023، الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث حقق قطاع السياحة في دبي أداء استثنائياً في عام 2023. وعززت دبي من مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، للعام الثالث على التوالي.