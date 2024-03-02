معرض دبي العالمي للقوارب 2024 يحتفل بالعلامات الوطنية

أعلن معرض دبي العالمي للقوارب، عن مشاركة مجموعة من أبرز العلامات البحرية المبتكرة الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات دورته الثلاثين، لتستعرض بكل فخر ما في جعبتها من أحدث المنتجات العصرية الفاخرة. وتنسجم هذه المشاركة الوطنية البارزة مع مكانة المعرض بوصفه منصة استراتيجية لتعزيز جاذبية القطاع البحري لدولة الإمارات على مدى ثلاثة عقودٍ مضت، وتستمر فعالياته لغاية يوم الأحد 3 مارس الجاري في دبي هاربر.

إماراتي بفخر

تهدف منطقة "إماراتي بفخر"، الواقعة بين معرض هايبر كار أفنيو وقرية الصيد المخصصة للفعالية، إلى تسليط الضوء على الإرث البحري الغني للدولة واستعراض أفضل القوارب والمنتجات البحرية والابتكارات المصنوعة محلياً.

وأطلقت السويدي مارين، التي تتخذ من دبي مقراً لها، قاربين جديدين لصيد الأسماك في إطار هذه المبادرة، وهما مركب بطول 36 قدماً ومركب رياضي أصغر حجماً بطول 31 قدماً. وفي هذا السياق، أوضح محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن قرار الشركة للمشاركة في دورة المعرض الحالية للكشف عن القاربين كان طبيعياً وبديهياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السويدي: "أعتقد بأنّه على كل شركة مصنعة للقوارب أن تشارك في هذا المعرض الذي يُعد الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة. يسرنا المشاركة في مبادرة ’إماراتي بفخر‘، والتي تعكس بالفعل مدى اعتزازنا بالانتماء إلى هذا الوطن، فضلاً عن فخرنا بتقديم منتجاتنا في هذه المنصة للمرة الأولى. ويضمن لنا إطلاق قاربينا الجديدين في معرض دبي العالمي للقوارب القدرة على جذب مزيد من الاهتمام الذي تستحقه منتجاتنا الوطنية بفضل جودتها العالية".

سباق نحو التميّز

توافد الزوار لمشاهدة سباقين مدهشين لقوارب مصممة ومصنوعة من قبل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع فريق الفيكتوري تيم الشهير عالمياً. ويشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بوصفه جهة عارضة ومنظمة للأنشطة في معرض دبي العالمي للقوارب، حيث يتولى إقامة بطولة دبي لصيد الأسماك من نوع كنعد (كينج فيش) والسكل (كوبيا)، فضلاً عن غيرها من منافسات هايدروفلاي وفري ستايل التي تجري على هامش المعرض.

شرطة دبي

لم تكتف شرطة دبي بما لديها من أسطول مذهل من السيارات الفاخرة، لتقوم بإبهار زوار المعرض المحليين والعالميين بأسطولها من القوارب البحرية المتميزة. ويشمل الأسطول، الذي أثبت تميزه في إنفاذ القانون، الدراجات المائية جت سكي الحائزة على الجوائز والتي شاركت في البطولات العالمية؛ والدورية البحرية الفاخرة القادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 80 كيلومتر في الساعة على الماء، أحد أبرز الأنشطة السنوية ضمن احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ إلى جانب قارب الدوريات الرسمي.

صانعو القوارب الإماراتيون تحت دائرة الضوء

كشفت الفجر مارين، إحدى أضخم الشركات الإماراتية المصنعة للقوارب، عن تسجيل اهتمام عالمي كبير بقواربها، بما في ذلك من مشترين أوروبيين من ألمانيا وإسبانيا، فضلاً عن عملاء محتملين من دول مجلس التعاون الخليجي. وأطلقت الشركة على هامش مشاركتها في المعرض قاربي إس كلاس 90 وسان رايز 60، حيث يبلغ طول الأول 92 قدماً ويمكنه الإبحار بسرعة تصل إلى 45 عقدة، بينما يصل طول القارب الثاني إلى 61.5 قدم ويُبحر بسرعة تبلغ 27 عقدة.

ومن جانبها، شاركت جلف كرافت، الشريك للمعرض، في الدورة الحالية باستعراض 15 قارباً. وأكدت الشركة أهمية معرض دبي العالمي للقوارب في الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاقته، لا سيما بالتزامن مع ترسيخ مكانة دبي كنقطة رئيسية لمبيعات مصنعي اليخوت الفاخرة من جميع أنحاء العالم، في ضوء النمو الذي تشهده الإماراة على صعيد السكان والبنية التحتية.

بدورها قالت عبير الشعالي، نائب العضو المنتدب لدى شركة جلف كرافت: "يشكّل معرض دبي العالمي للقوارب جزءاً لا يتجزأ من رحلة جلف كرافت، إذ نشارك فيه عاماً بعد عام، واثقين بقدرته على تحقيق نجاحٍ متألق ودفع عجلة النمو في القطاع البحري بأكمله. وقد اجتمعت شخصياً بالعديد من الجهات المعنية بالقطاع من مختلف أنحاء العالم قبل يومٍ من انطلاق المعرض. وأكدت لهم مدى أهمية هذه الفعالية في جمع العملاء وشركات تصنيع القوارب والموردين والجمعيات -مثل جمعية صانعي اليخوت الفاخرة- تحت مظلةٍ واحدة. فمعرض دبي العالمي للقوارب يوفر لنا فرصةً رائعة لتسليط الضوء على أبرز تطورات القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكننا استعراض قواربنا المميزة ونيل إعجاب العملاء ومختلف شرائح المجتمع في إمارة دبي، التي أتاحت كل السُبل الممكنة لاحتضان القطاع البحري والارتقاء بجميع جوانبه".

يستمر معرض دبي العالمي للقوارب 2024 لغاية 3 مارس الجاري في دبي هاربر، ويستضيف باقة متنوعة من المنتجات والحلول المبتكرة لأكثر من 1,000 علامة تجارية من أبرز شركات اليخوت الرائدة عالمياً، منها 400 شركة جديدة. كما يحتضن المعرض أكثر من 200 مركباً لأهم شركات اليخوت حول العالم.