«دي بي ورلد» تتعاون مع «ائتمان الصادرات» لتمويل التجارة العالمية بمليار درهم

أعلنت منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» عن إنجاز تمويلات تجارة غير نفطية في دولة الإمارات تتجاوز قيمتها مليار درهم، بدعم من شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وذلك بعد مرور أكثر من عام على بدء الشراكة بين المؤسستين، والتي قامت بهدف تعزيز تدفق التجارة الدولية، ودعم عمليات التصدير في الدولة.

وشملت التمويلات المقدمة عبر منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعاملات مختلفة تشمل المنتجات الزراعية والمواد الكيماوية والمصنوعات ومواد البناء، يعود الجزء الأكبر منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت تواجه تحدّيات طويلة الأمد في الوصول إلى حلول التمويل اللازمة لاغتنام فرص التجارة العالمية.

وتهدف «الاتحاد لائتمان الصادرات» في دولة الإمارات إلى إتاحة الائتمان التجاري للمؤسسات المالية، وتمكينها من تقديم التمويلات للشركات العاملة في مجال التجارة الدولية.

ويعتبر الائتمان التجاري الذي تقدمه الشركة عاملاً رئيساً في الحدّ من المخاطر يُمكّن المؤسسات المالية من توفير حلول رأس المال التشغيلي، والمساهمة بشكل كبير في النموّ الشامل للتجارة والاقتصاد في دولة الإمارات.

واعتماداً على خبرتها الطويلة خلال مسيرة تحوّلها إلى مزوّد شامل بالحلول اللوجستية الذكية، أدركت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات في الوصول إلى حلول التمويل التجاري اللازمة لتمكينها من فرص التجارة العالمية. ولذلك، قامت بإطلاق منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» لمعالجة مشكلات نقص التمويلات التجارية، وربط الشركات مع المؤسسات المالية مباشرة، لتمكينها من الحصول على تسهيلات التمويل التجاري عبر ميزانيتها العمومية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم: «تتمثل رؤية (موانئ دبي العالمية) في تمكين مستقبل يتجاوز فيه تدفق التجارة كلّ الحدود، ويتيح فرصاً غير مسبوقة لتعزيز ازدهار الدول والشركات على حد سواء».

وأضاف: «من خلال التكامل السلس مع بنيتنا التحتية القوية، وتعزيز التعاون الهادف، وتسخير التكنولوجيا المتطورة وحلول التمويل المبتكرة، نهدف إلى الارتقاء المستمر بمنظومة التجارة العالمية».

وتابع بن سليم: «إضافة إلى القدرات اللوجستية التي توفرها (موانئ دبي العالمية)، تقدم منصّة التمويل التجاري من (دي بي ورلد) حلولاً شاملة ومتكاملة لدعم التجارة، مما يوفر للشركات حلول تمويل تجاري منظمة ويساعدها على النموّ، كما يتيح الجمع بين الخدمات اللوجستية والتمويل التجاري للشركات حلاً اقتصادياً مخصصاً لنماذج أعمالها، فضلاً عن تمكين الشفافية والرؤية الشاملة للبضائع والمنتجات الأساسية، ويسهل أعمال التأمين التجاري مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات»، مشيرا إلى أن هيكلة حلول التمويل التجاري عبر المنصّة، أسهمت في تسهيل تمويل الشركات، وتعزيز تدفق التجارة ودعم الاقتصاد في دولة الإمارات.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي: «يسهم تعاوننا مع منصّة التمويل التجاري من (دي بي ورلد) في تعزيز اقتصاد التصدير وتأمين عمليات الائتمان والإقراض، بما يدعم مهمتنا المتمثلة في تسهيل العمليات التجارية الموثوقة للشركات الإماراتية في جميع أنحاء العالم، ونتطلّع من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق ذلك عبر تسهيل وصول هذه الشركات إلى حلول التمويل والائتمان».