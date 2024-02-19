«كمبينسكي مارينا ريزيدنسز».. مشروع سكني فندقي في دبي مارينا

يضم مشروع «كمبينسكي مارينا ريزيدنسز» دبي، المشروع الكائن في قطعة الأرض الأخيرة من دبي مارينا، 453 شقة راقية، تشمل غرفة نوم واحدة، وصولاً إلى شقق دوبلكس مؤلّفة من خمس غرف نوم، وهو عبارة عن مشروع سكني تحت راية مجموعة «كمبينسكي». يجمع هذا المشروع بين التصميم الكلاسيكي والطابع العصري، ما يجعله إضافة إلى أفق دبي مارينا.

يجمع «كمبينسكي مارينا ريزيدنسز»، الذي تولّت تصميمه شركة الهندسة المعمارية Arkiplan، ما بين التقاليد والحداثة، بحيث يحقق توازناً تاماً بين الأبعاد والخطوط.

يضمّ المشروع مسبحاً فسيحاً للكبار في الهواء الطلق، إلى جانب مسبح للأطفال بين ربوع حديقة، إضافة إلى مساحة مخصّصة للاسترخاء. علاوةً على ذلك، يشمل المشروع مركز أعمال مجهّزاً بالكامل بأحدث المعدّات ومساحة عمل مشتركة ليتمكن المقيمون من ممارسة أعمالهم أو الاستمتاع بأوقاتهم والاسترخاء بسلاسة فائقة.