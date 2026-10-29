"مصدر" تطلق أول مشاريعها في ماليزيا ببناء محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 200 ميغاواط

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركتا "سيتا جلوبال بيرهاد" و"تيزا جلوبال"، اليوم، بدء أعمال إنشاء مشروع محطة "تشيريه" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة عند سد تشيريه في ولاية باهانغ الماليزية، بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط، وذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا، ومن المتوقع دخوله حيز التشغيل خلال عام 2028.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس سلطان ولاية باهانغ السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ورئيس وزراء ولاية باهانغ وان روسدي وان إسماعيل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين لدى الشركاء في المشروع.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع، عند تشغيله، كهرباء نظيفة تكفي لتزويد نحو 100 ألف منزل، وأن يوفر قرابة 1500 فرصة عمل خلال مرحلتي التطوير والإنشاء. وستتولى شركة "تشيريه سولار"، التي أسسها ائتلاف الشركاء، تطوير المشروع.

ويجمع المشروع بين خبرات "مصدر" في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية العائمة، بما في ذلك مشروع "شيراتا" في إندونيسيا بقدرة 145 ميغاواط، وخبرات "سيتا جلوبال" في تطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة، إلى جانب خبرات "تيزا جلوبال" في تطوير المشاريع وإدارة العلاقات مع الجهات المحلية.

وقال السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، إن الولاية ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة، مؤكداً أن مشروع "تشيريه" يجسد توظيف الموارد الطبيعية بصورة مسؤولة لدعم مستهدفات ماليزيا في مجال الطاقة المتجددة، ويوفر فرصاً للمجتمعات المحلية والقطاع الصناعي، معرباً عن تطلعه إلى ما سيحققه المشروع من آثار إيجابية على ولاية باهانغ وماليزيا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي، إن السوق الماليزية تمثل أهمية استراتيجية للشركة في ظل تنامي الطلب على الكهرباء مع توسع الاستثمارات في الصناعات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، وما تمتلكه ماليزيا من إمكانات واعدة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن مشروع "تشيريه"، الذي يمثل أول مشاريع "مصدر" في ماليزيا، يؤكد التزام الشركة بالاستثمار طويل الأمد في البلاد، ويشكل خطوة مهمة لتعزيز حضورها في منطقة جنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن "مصدر" ستوظف خبراتها العالمية في مجال الطاقة الشمسية العائمة، بالتعاون مع شركائها المحليين، لدعم أهداف ماليزيا في قطاع الطاقة، والمساهمة في توفير فرص العمل وفتح آفاق اقتصادية جديدة في ولاية باهانغ.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركتي "سيتا جلوبال" و"تيزا جلوبال" الدكتور محمد نورزا زكريا، إن بدء أعمال الإنشاء يمثل مرحلة مهمة في توسيع محفظة "سيتا جلوبال" في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الشركتين ستتعاونان مع "مصدر" وفرق العمل لتنفيذ المشروع، مستفيدتين من خبراتهما في البنية التحتية وتطوير المشاريع المحلية.

وكان المشروع قد حقق الإغلاق المالي في 27 أكتوبر الجاري، بعد توفير تمويل بقيمة تقارب 580 مليون رينغيت ماليزي من ثلاثة مؤسسات مالية عالمية، بما يدعم مواءمة التمويل مع الإيرادات المستقبلية، واستقطاب رؤوس الأموال الدولية إلى قطاع الطاقة المتجددة في ماليزيا، وتعزيز مشاركة الجهات المحلية في تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.

ويعد مشروع "تشيريه" أول مشروع لـ"مصدر" في ماليزيا ضمن خطط لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 10 غيغاواط، وفق الاتفاق المبرم بين "مصدر" و"هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" عام 2023، فيما تواصل الشركة دراسة جدوى مشروع آخر للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك.