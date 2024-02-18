تراجع الأسعار و«فالنتاين» يرفعان مبيعات الذهب

أكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع أسعار الذهب وارتفاع الإقبال في مناسبة الـ«فالنتاين داي»، رفعا مبيعات المشغولات الذهبية في الأسواق بنسب راوحت بين 20 و30%.

وانخفضت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي بقيم راوحت بين درهمين و3.25 دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليواصل الذهب تراجعه للأسبوع الثاني، ويصل إجمالي التراجع إلى سبعة دراهم للغرام في أسبوعين.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 242.5 درهماً بانخفاض قيمته 3.25 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 224.5 درهماً بتراجع قدره 3.25 دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 217.25 درهماً بانخفاض بلغ 2.5 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 186.25 درهماً بتراجع بلغ درهمين.

وقال مدير المبيعات في محل «الصراف للمجوهرات»، محمد علي التهامي، إن «الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة نشاطاً لافتاً في الطلب على المشغولات الذهبية، بدعم من استمرار تراجع الأسعار، وارتفاع الإقبال على شراء هدايا (فالنتاين) من المشغولات الذهبية، سواء قبل المناسبة أو الأيام التي تلتها».

وأضاف: «راوحت تقديرات تحسن الطلب على المشغولات الذهبية خلال الفترة الأخيرة بين 20 و30%، مقارنة بالأسبوعين السابقين»، لافتاً إلى أن «العديد من المتعاملين كان يؤجل قرارات الشراء في فترات سابقة، واتجه للشراء أخيراً مع تراجع الأسعار».

من جانبه، قال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «المبيعات سجلت تحسناً لافتاً تصل نسبته إلى 30% في الطلب على المشغولات الذهبية خلال الأيام الماضية، بسبب الطلب على شراء المشغولات الخاصة بـ(فالنتاين)، والانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً».

وأضاف: «كان لاستمرار تراجع الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي، انعكاسات إيجابية في تنشيط الطلب على المشغولات في الأسواق، وهو ما زاد من تحفيز عدد من المتعاملين على الشراء».

واتفق مدير محل «فامس للمجوهرات»، تاغي هدايت، في أن مواكبة يوم «فالنتاين» لتراجع أسعار الذهب، كانت من العوامل المحفزة لزيادة الإقبال على أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وقدّر نسب النمو في المبيعات في الأسواق بنحو 20%، فيما يتوقع أن ترتفع وتيرة التحسن خلال الفترة المقبلة مع نمو النشاط السياحي.