«الإمارات للشحن الجوي».. أفضل ناقلة شحن دولية

حصدت «الإمارات للشحن الجوي» ذراع الشحن في شركة طيران الإمارات، جائزة أفضل ناقلة شحن دولية لهذا العام، خلال حفل توزيع جوائز «ستات تايمز إنترناشيونال» للتميز في قطاع الشحن الجوي.

وتعكس هذه الجائزة، التي تمنح نتيجة تصويت قاعدة قراء مجلة «ستات تايمز إنترناشيونال»، التزام الناقلة بتوفير حلول تتناسب مع الاحتياجات سريعة التغيّر لسلاسل التوريد العالمية.

وتسلم الجائزة نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان، وأعضاء فريق «الإمارات للشحن الجوي»، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة مومباي الهندية بالتزامن مع معرض ومؤتمر الشحن الجوي في الهند، وبحضور نخبة من المدعوين والمسؤولين في صناعة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

وقال نبيل سلطان في بيان للناقلة أمس: «فخورون بحصد جائزة أفضل ناقلة للشحن في العالم، لاسيما وأنها من الجوائز المرموقة في القطاع، والتي تعد مؤشراً لقياس مستوى التميز من قبل عملائنا في جميع أنحاء العالم». وأضاف أن «هذه الجائزة تجسد التزام (الإمارات للشحن الجوي) بالتميز في العمليات، وذلك من خلال تسخير قدرات الابتكار والتطوير المستمرة، علاوة على المواهب التي تتمتع بها فرقنا، التي تضطلع بدور أساسي في مواصلة سلسلة نجاحاتنا، وسنواصل البناء على هذه المكتسبات لضمان الحفاظ على مكانتنا كشريك رئيس لعملائنا في مختلف أنحاء العالم».

وتواصل «الإمارات للشحن الجوي»، دعم وتسهيل حركة التجارة العالمية منذ نحو أربعة عقود، وتخدم أكثر من 150 وجهة ضمن شبكة عالمية تغطي القارات الست، وتربط بين الأشخاص والشركات بالبضائع التي يحتاجون إليها من خلال محفظة رائدة من المنتجات المصممة لمنتجات معينة وبنية تحتية حديثة في محطتيها للشحن في مركزها الرئيس بدبي.

وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من طائرات الركاب «بوينغ 777» وطائرات «إيرباص A380»، و11 طائرة شحن من طراز «بوينغ 777F».