«فلاي دبي» تطلق رحلات إلى 4 مدن أوروبية بأسعار تبدأ من 1500 درهم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، اليوم الخميس، عن إطلاق رحلات منتظمة إلى أربع وجهات جديدة في أوروبا ترفع شبكة الناقلة في أوروبا إلى 43 وجهة في 21 دولة.

وأصبحت «فلاي دبي» أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات مباشرة إلى مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي اعتباراً من الثاني من أغسطس 2024، إضافة إلى رحلاتها المباشرة إلى دول البلطيق وتشمل مطار «ريجا الدولي» في لاتفيا بدءا من 11 أكتوبر، فضلا عن مطار تالين في إستونيا، ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا اعتبارا من 12 أكتوبر 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «سعداء برؤية شبكتنا تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى مع إطلاق الوجهات الجديدة، حيث تغطي شبكة الناقلة اليوم 126 وجهة، 60% منها كانت في السابق وجهات غير مخدومة ولم ترتبط بدبي أو الامارات برحلات طيران مباشر».

وأضاف: «ستمكن خدماتنا الجديدة إلى منطقة البلطيق وبازل المزيد من الأشخاص من السفر بسهولة عبر مركز الطيران في دبي، سواء كانوا يزورون دبي أو برحلات مواصلة عبر شبكة (فلاي دبي) أو أبعد من ذلك عبر شراكتنا بالرمز مع (طيران الإمارات)».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «أوروبا تعتبر سوقاً مهماً بالنسبة لـ(فلاي دبي)، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات مريحة وموثوقة لمزيد من المسافرين مع خدمات مرموقة على متن الطائرة من حيث المنتجات وتجربة المسافرين».

وذكر أنه «مع إضافة بازل وريجا وتالين وفيلنيوس، فإننا نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين من أوروبا إلى دبي ومنها إلى نقاط أخرى على شبكتنا بما في ذلك ماليزيا وجزر المالديف ومومباسا وسريلانكا وتايلاند وزنجبار».

ويقع مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي على حدود شمال غرب سويسرا ومنطقة الألزاس التاريخية في فرنسا وبادن فورتمبيرغ في ألمانيا، وهو بوابة فريدة لمجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحي في ثلاثة دول مختلفة في أوروبا.

وسيتم تشغيل الرحلات من المبنى (رقم 3) بمطار دبي الدولي، وستكون هذه الخدمات ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات المواصلة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى بازل من 13 ألف درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1500 درهم، بينما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من بازل إلى دبي من 3325 فرنك سويسري، وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 500 فرنك سويسري.

وبالنسبة لأسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي الى ريجا، فتبدأ من 7060 درهما وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1920 درهما، في حين تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من ريجا إلى دبي من 1370 يورو وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 380 يورو.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى تالين من 10 آلاف و400 درهم، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2100 درهم.

أما أسعار رحلات الذهاب والإياب على درجة الأعمال من تالين إلى دبي فتبدأ من 2100 يورو، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 490 يورو.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى فيلينوس من 7060 درهماً، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2180 درهما، بينما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من فيلينوس إلى دبي من 1370 يورو، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 380 يورو.