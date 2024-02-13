سوق دبي يربح 6.34 مليارات درهم

نجح سوق دبي المالي بتجاوز مستوى 4200 نقطة من جديد في أول جلسات الأسبوع، أمس، معززاً مكاسبه السوقية ورابحاً أكثر من 6.34 مليارات درهم، بدعم من مكاسب الأسهم القيادية، وتوالي الإفصاح عن نتائج الأعمال السنوية.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» من 711.354 مليارات درهم نهاية تعاملات الجمعة الماضي، إلى أكثر من 717.7 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.857 تريليون درهم. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي 0.65%، أو ما يعادل 27.1 نقطة، ليغلق عند 4210.96 نقاط، بينما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، متراجعاً إلى مستوى 9324.19 نقطة.