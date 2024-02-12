«فلاي دبي» تبدأ رحلاتها إلى «بينانغ» و«لانكاوي» في ماليزيا

أعلنت «فلاي دبي» عن افتتاح عملياتها إلى كل من «بينانغ» و«لانكاوي» في ماليزيا بدءاً من 10 فبراير الجاري.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأن الرحلة الافتتاحية التي تزامنت مع اليوم الأول من العام الصيني الجديد، هبطت في «مطار بينانغ الدولي»، و«مطار لانكاوي الدولي»، حيث استقبلت الرحلة الأولى بتحية من رشاشات المياه التقليدية، وحضور عدد من ممثلي السلطات المحلية، لتصبح «فلاي دبي» أول ناقلة وطنية تخدم هذين المطارين برحلات يومية من دبي.

وأوضحت «فلاي دبي» أنه ومع بدء الرحلات إلى «بينانغ» و«لانكاوي»، فإنها توسع شبكتها في جنوب شرق آسيا إلى أربع وجهات في دولتين، وهما «لانكاوي» و«بينانغ» في ماليزيا، و«كرابي» و«باتايا» في تايلاند.



طيران مباشر

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في «فلاي دبي»، سودير سريداران: «يسعدنا أن نرى تعزيز حضورنا في جنوب شرق آسيا مع إضافة (بينانغ) و(لانكاوي) إلى شبكتنا المتنامية».

وأضاف: «ملتزمون في (فلاي دبي) بفتح الأسواق غير المخدومة، ومع انطلاق رحلاتنا، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص لمسافرينا لاستكشاف هذه المنطقة الجميلة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للسياحة والاقتصاد الابداعي لولاية بينانغ، واي بي وونغ هون واي: «يسعدنا دخول (فلاي دبي) ورحلاتها إلى (بينانغ) و(لانكاوي)، ليكون أول خط طيران مباشر جديد لمطارنا هذا العام. نحن واثقون أن هذا المسار سيكون خطاً دولياً جديداً من بينانغ، ونتوجه بالشكر لـ(فلاي دبي) على جهودها لجعل (بينانغ) الوجهة المفضلة للعديد من المسافرين حول العالم».



الرحلات والأسعار

ووفقاً لـ«فلاي دبي»، سيتم تشغيل الرحلات إلى «لانكاوي» عبر محطة توقف قصيرة في «بينانغ»، مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة خيارات سفر مريحة لاستكشاف هذه الوجهات الشهيرة.

واعتباراً من 10 فبراير 2024، سيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار بينانغ الدولي، ومطار لانكاوي الدولي. ​

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى «بينانغ» من 11 ألف درهم، في ما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2700 درهم. كما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى «لانكاوي» من 11 ألف درهم، وأسعارالدرجة السياحية الأساسية من 3500 درهم.



ملاذ استوائي

وبحسب «فلاي دبي»، توفر الوجهتان الماليزيتان الجديدتان للزوار من دولة الإمارات وعبر شبكة «فلاي دبي» مزيجاً من التراث والمغامرة والاسترخاء، إذ تقدم «بينانغ» مزيجاً مثالياً من الغنى الثقافي والسحر الحديث، في ما تشتهر مدينة «جورج تاون» المدرجة في قائمة اليونسكو بفنون الشوارع النابضة بالحياة، والهندسة المعمارية الاستعمارية والمأكولات المتنوعة. وفي الوقت نفسه، توفر شواطئ «لانكاوي» والمناظر الطبيعية الخلابة ملاذاً استوائياً للذين يبحثون عن عطلات الشاطئ.