التنافسية ووفرة المعروض والتوريد المحلي تخفض أسعار المنتجات العضوية

أكد مستهلكون تراجع أسعار عدد من المنتجات الغذائية العضوية، بنسب متباينة خلال الفترة الأخيرة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المنتجات العضوية التي شهدت تراجعاً سعرياً شملت الخضراوات، لاسيما المحلية المنشأ.

بدورهم، قال مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة إن أسعار بعض المنتجات الغذائية العضوية سجلت انخفاضاً بنسب راوحت بين 15 و20% مقارنة بأسعارها خلال الربع الأول 2023، مرجعين ذلك إلى التنافسية، ووفرة المعروض، وزيادة توريد الخضراوات العضوية المحلية.

وقال المستهلك مصطفى إسماعيل: «لاحظت وفرة كبيرة في المنتجات العضوية الغذائية، مع انخفاضات نسبية في أسعارها مقارنة بالعامين الماضيين»، لافتاً إلى أن «الخضراوات العضوية، خصوصاً المحلية المنشأ، شهدت انخفاضاً سعرياً بنسب متباينة».

من جانبه، قال المستهلك أحمد ياسر: «أتاح تراجع أسعار المنتجات العضوية، ودخول أصناف وعلامات جديدة منها إلى الأسواق، المزيد من الفرص والخيارات للعائلات، لاسيما بالخضراوات التي شهدت تراجعاً سعرياً لافتاً».

واتفقت المستهلكة مريم إبراهيم في أن «المنتجات العضوية، خصوصاً الخضراوات، أصبحت متاحة بشكل أكبر في الأسواق، وبأسعار مخفضة مقارنة بفترات سابقة». وقالت: «لاحظت انخفاض أسعار الخضراوات العضوية المحلية المنشأ، إضافة إلى تزايد شمولها في العديد من العروض التخفيضية في منافذ البيع، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، إذ كانت التخفيضات والعروض تستثني المنتجات العضوية عموماً».

أما المستهلك عماد متولي، فرأى أن «التراجع اللافت في أسعار الخضراوات والمنتجات الغذائية العضوية، سيحفز العديد من المستهلكين على الشراء، لاسيما مع توافر عدد أكبر من العلامات التجارية التي تتيح تلك المنتجات مقارنة بفترات سابقة».

إلى ذلك، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «أسعار الخضراوات العضوية شهدت تراجعاً تدريجياً منذ منتصف العام الماضي، حتى وصلت نسب انخفاضاتها أخيراً إلى 20%، مقارنة بأسعارها خلال الربع الأول من 2023».

وأضاف: «يرجع الانخفاض السعري بشكل كبير إلى زيادة عمليات التوريد من المزارع المحلية، ما أتاح بدوره وفرة في المعروض، ودعم التنافسية، وأتاح انخفاض الأسعار، وشمول المنتجات العضوية في عروض التخفيضات».

وأكد أن «(تعاونية الشارقة) أتاحت عبر منافذها، تسهيلات وحوافز مختلفة لدعم توريد الخضراوات العضوية من المزارع المحلية، ما أسهم بدوره في زيادة كميات التوريد إلى منافذ (التعاونية)».

بدوره، قال مسؤول المشتريات في إحدى سلاسل متاجر التجزئة، ديليب فيشال: «شهدت أسعار عدد من المنتجات الغذائية العضوية خلال الفترة الأخيرة تراجعاً، نظراً لوفرة المعروض وارتفاع التنافسية، لاسيما مع تعاقد عدد كبير من منافذ البيع مع شركات توريد متعددة».

وأكد أن «الخضراوات العضوية شهدت تراجعاً سعرياً راوحت نسبته بين 15 و20% مقارنة بأسعارها خلال الربع الأول 2023، مدعومة بنمو عمليات الإنتاج والتوريد من المزارع المحلية».

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع لتجارة التجزئة في دبي، محمد بشير، إن «وفرة التوريد، وزيادة المعروض من الخضراوات العضوية مقارنة بفترات سابقة، أسهما في تراجع الأسعار بنسب تجاوزت 15% أخيراً». وأوضح أن «تراجع أسعار المنتجات العضوية لم يجعلها مماثلة لنظيرتها التقليدية، لكنه قلل بشكل نسبي من فروق الأسعار، بشكل رفع الأقبال عليها، خصوصاً مع شمولها في عروض التخفيضات بشكل لافت».

ولفت إلى أن «ارتفاع استيراد منتجات عضوية بأسعار منخفضة، كان من العوامل التي أسهمت بدورها في تراجع الحدود السعرية في الأسواق عموماً».