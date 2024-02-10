ﺳوق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ دﺑﻲ ﯾرﺣب ﺑﻣﺷروع Residences Trussardi اﻷﯾﻘوﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷﮭورة ﺑﺗﺣﻔﮭﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ وﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﺎﺧر، رﻓﻌت دﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻣرة أﺧرى ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺷروع Residences Trussardi، اﻟذي ﺗﺣﻘق ﺑﻔﺿل رؤﯾﺔ Developments MIRA اﻟراﺋدة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ دار اﻷزﯾﺎء اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ Trussardi وﻣﺟﻣوﻋﺔ Living .Luxury ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﺷراﻛﺔ أول ﺧطوة ل Trussardi ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة، ﺣﯾث ﺗﻘدم ﺗﺟرﺑﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻔرﺟﺎن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺳرﻋﺔ.
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺷروع Residences Trussardi ﺑداﯾﺔ MIRA Developments ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻘﺎرات، وﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺷروع اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻣﻌﻠﻣﺎ ھﺎﻣﺎ. ﻓﮭو ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﻧﺎﻗﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﻼﻧو ل Trussardi ووﺳﺎﺋل اﻟراﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة. وﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أول وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ Trussardi ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎرا ﺟدﯾدا ﻟﻠﻌﯾش اﻟﻔﺎﺧر ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻣﺑرزا اﻟﺗزام Developments MIRA ﺑﺎﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺎﺧرة.
ﺷﺎرك ﻣوﯾد اﻻﻛﺎﯾف، ﻣدﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ Developments MIRA، ﺣﻣﺎﺳﮫ ﺣول ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروع اﻟﺳﺎﺣق ﻓﻲ ﯾوم إطﻼﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﻓﺑراﯾر، ﺣﯾث ﺗم ﺑﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات. "ﯾﻣﺛل اﻟﯾوم ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻣﮭﻣﺔ ل Developments .MIRA ﯾؤﻛد اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻔوري ﻟﻣﺷروﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ ﻓﯾﻧﺎ وﻓﻲ ﺷرﻛﺎﺋﻧﺎ اﻹﯾطﺎﻟﯾﯾن. ھذا اﻟﻧﺟﺎح ھو ﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻔﻧﺎ، اﻟﺟودة واﻻﻟﺗزام"، ﺻرح اﻻﻛﺎﯾف، ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ دﺑﻲ.
ﺻﻣﻣت اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺧﺷب واﻟﺣﺟر. ﯾﻣﺗد اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ 11 طﺎﺑﻘﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 3طواﺑق إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣراﻓق ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻣﻘﺎھﻲ واﻟﻣﺗﺎﺟر. ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣواد ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و ﻣﻌﺎد ﺗدوﯾرھﺎ ﻟﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ أﻛﺛر ﺻﺣﺔ.
ﺗوﻓر ﻣﺳﺎﻛن Trussardi ذات اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، ﺑدءا ﻣن اﻟﺷﻘق اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻏرﻓﺔ ﻧوم واﺣدة إﻟﻰ اﻟﺷﻘق اﻟﻔﺎﺧرة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼث ﻏرف ﻧوم، ﻣﻊ ﺷرﻓﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗطل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ، وھﻲ ﻣﯾزة ﻓرﯾدة ﻓﻲ اﻟﻔرﺟﺎن. ﺗوﻓر اﻟﺣدﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ وﺻﺎﻟﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺑﺎﻧوراﻣﯾﺔ وﻣﺿﻣﺎر اﻟﺟري ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺧﺿراء ﻟﻠﺻﺣﺔ واﻻﺳﺗرﺧﺎء ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﺳد رؤﯾﺔ اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻔﺎﺧرة اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ.
ﺷدد Gentilini Andrea، اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ Living Luxury، ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط. "اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﮭم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ. ﺷﮭدت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻔﺧﺎﻣﺔ واﻟرﻓﺎھﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ واﺣدة ﻣن أھم اﻟﻣﻧﺎطق ﻟﻧﻣوﻧﺎ. ﺑﻔﺿل ﺷراﻛﺗﻧﺎ اﻟﻣﻣﺗﺎزة ھﻧﺎ، واﺟﮭﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔرص. ھدﻓﻧﺎ ھو ﺗﺄﺳﯾس وﺟود ﻗوي ﻓﻲ اﻟﺳوق. ﺑﻌد أن ﻛﻧﺎ ﻣﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ، ﻧﺳﺗﺛﻣر اﻵن أﻛﺛر وﻧوﺳﻊ ﻧطﺎﻗﻧﺎ. إﻧﮭﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ، وﻧﺗوﻗﻊ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻧﻣو".
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﺷروع Residences Trussardi ﺑﻣوﻗﻊ ﻣﺗﻣﯾز ﯾوﻓر راﺣﺔ واﺗﺻﺎﻻ ﻣﻣﺗﺎزا، ﺣﯾث ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﺳﯾرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام ﻣن ﻣﺣطﺔ ﻣﺗرو Miracle
Gardens وﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺟزﯾرة Ali Jebel .Palm
وﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر دﺑﻲ ﻓﻲ ﺟذب اﻻﻧﺗﺑﺎه اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻌﮭﺎ اﻟﻣﺑﺗﻛرة واﻟﻔﺎﺧرة، ﻓﺈن إطﻼق ﻣﺷروع Residences Trussardi ﻋن طرﯾق MIRA
Developments ﯾﻌﺗﺑر دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ورؤﯾﺗﮭﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﯾش اﻟﻔﺎﺧر ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات.
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