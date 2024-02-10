ارتفاع عدد الشركات الأميركية في «دبي للسلع» إلى 679 شركة

شهد مركز دبي للسلع المتعددة في عام 2023، ارتفاعاً يزيد على 10% في عدد الشركات الأميركية المسجلة في منطقة الأعمال الدولية التابعة له، ليصل إلى 679 شركة، ما يمثل 45% من إجمالي عدد الشركات الأميركية في دولة الإمارات والبالغ عددها 1500 شركة.

وكان المركز اختتم أحدث جولات حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في الولايات المتحدة، أخيراً، حيث أقام فعاليات مشابهة في كل من نيويورك وبروكلين وواشنطن العاصمة، ليواصل البناء على العلاقات الثنائية المتنامية بين الولايات المتحدة والإمارات في مجالات التجارة والاستثمار.

وذكر المركز في بيان أمس، أن 100 من قادة الأعمال الأميركيين حضروا الفعاليات، حيث سلط المتحدثون ووفد المركز الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الأميركية لتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر المركز الذي يلعب دوراً محورياً في إفساح المجال أمام تلك الشركات لدخول بعض الأسواق الأسرع نمواً على مستوى العالم انطلاقاً من دبي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم: «مع ارتفاع عدد الشركات الأميركية بنسبة 10% على أساس سنوي، لاتزال الولايات المتحدة تمثل مصدراً رئيساً للاستثمار الأجنبي في مركز دبي للسلع المتعددة، وفخورون بكوننا مركز الأعمال المفضل للشركات الأميركية في المنطقة».

وأضاف: «حققنا خلال العام الماضي ثاني أعلى مستوى نمو سنوي في تاريخنا، بانضمام أكثر من 60 شركة أميركية إلى ما يقرب من 2700 شركة عالمية أخرى، إذ يعكس هذا المستوى العالي من الاهتمام الاستثمارات الرئيسة التي نفذناها في البنية التحتية بمنطقة الأعمال، وعلى رأسها افتتاح برج (أبتاون تاور)، ومواصلة توسيع وبناء المجموعة التالية من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى لتلبية احتياجات الشركات الدولية الجديدة القادمة إلى دبي».