مستهلكون يطالبون بتخفيضات مسبقة خاصة بـ «سلع رمضان»

طالب مستهلكون، منافذ بيع بتخصيص أسبوع أو أكثر لطرح تخفيضات موسعة على السلع الأساسية خلال الفترة الحالية، مع اقتراب شهر رمضان، وذلك على غرار العروض التي تطرحها بعض منافذ البيع على منتجات غير أساسية، وتستمر لأسابيع.

ودعوا عبر «الإمارات اليوم» إلى أن تتضمن حملات التخفيضات أصنافاً عدة من المنتجات التي يكثر استهلاكها في رمضان، مشيرين إلى أن التخفيضات على السلع الأساسية في حال طرحها ضمن عروض أخرى تكون قليلة، وتشمل علامات تجارية محدودة للغاية.

من جهتهما، قال مسؤولان في منفذي بيع كبيرين، إن تخصيص أسبوع أو فترات طويلة لتخفيضات موسعة قبل شهر رمضان، يقلل الازدحام في منافذ البيع مع حلول الشهر، إلا أن معظم المنافذ تفضل طرح التخفيضات على سلع أساسية قبل رمضان مباشرة أو خلاله، ليبقى المستهلكون يترددون على المنافذ، ما يحقق زيادة في المبيعات، لافتين إلى أن معظم المنافذ تفضل أن تكون تخفيضات رمضان جزءاً من عروض أشمل، تتضمن سلعاً أساسية وغير أساسية، لأن هامش الربح يعد قليلاً بالنسبة للسلع الأساسية.

وتفصيلاً، دعت المستهلكة ليلى محمد، منافذ البيع، إلى تخصيص أسبوع أو أكثر لطرح تخفيضات موسعة على السلع الاستهلاكية الأساسية، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان، وتنامي الحاجة إلى شراء السلع الأساسية التي يكثر استهلاكها خلال الشهر، وذلك على غرار ما فعلته منافذ خلال الفترة الأخيرة بطرحها تخفيضات على منتجات غير أساسية مثل ما سمّته «منتجات الجمال» و«الرشاقة».

وأكدت ضرورة أن تتضمن التخفيضات أصنافاً عدة من السلع الأساسية مثل اللحوم والبيض والأرز والألبان وغيرها، مشيرة إلى أن التخفيضات على السلع الأساسية حال طرحها في إطار عروض وتخفيضات أخرى، تكون على سلع قليلة للغاية، وتشمل علامات تجارية محدودة لا تتجاوز علامة أو علامتين على الأكثر.

واتفق المستهلك، يوسف غيث، على أهمية أن تخصص منافذ بيع، خلال الفترة الراهنة، حملات وتخفيضات موسعة على السلع الأساسية قبل قدوم شهر رمضان، مثلما فعلت بعض المنافذ أخيراً، حيث خصصت أسابيع لطرح تخفيضات على منتجات غير أساسية مثل «منتجات الأناقة» والملابس، والتي لاتزال مستمرة.

ودعا إلى أن تتضمن التخفيضات أصنافاً عدة من الدواجن والأسماك والحليب المجفف والطازج والبقوليات وغيرها. واعتبر أن التخفيضات على السلع الأساسية في حال طرحها ضمن تخفيضات أخرى، فإنها تنحصر في سلع قليلة وتشمل علامات تجارية محدودة للغاية، حيث يتم تجاهل الكثير من السلع والعلامات التجارية الأكثر مبيعاً، على حد قوله.

كما طالب المستهلك عثمان منصور، منافذ البيع بتخصيص أكثر من أسبوع لطرح عروض رمضان، أسوة بما فعلته منافذ بتخصيصها أسابيع لطرح تخفيضات على منتجات مثل مواد التنظيف التي على الرغم من أهميتها لبعض المستهلكين، فإن أهميتها تتضاءل مع قرب شهر رمضان، وتنامي الحاجة إلى شراء السلع الأساسية. وأكد ضرورة بأن تتضمن التخفيضات أصنافاً عدة من الخبز والخضراوات والفواكه والحبوب واللحوم والدواجن والبقوليات والأجبان، لافتاً إلى أن التخفيضات على السلع الأساسية إذا طرحت في إطار تخفيضات أخرى تكون قليلة.

من جهته، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، راجيف تمارا: إن تخصيص أسبوع أو فترات محددة قبل قدوم شهر رمضان لتخفيضات موسعة للسلع الأساسية فكرة جيدة، وتؤدي إلى تقليل الازدحام قبل حلول الشهر مباشرة، إلا أن معظم المنافذ تفضل طرح تخفيضات مكثفة على السلع الأساسية قبل رمضان مباشرة وخلاله، كما تفضل أن تكون التخفيضات جزءاً من تخفيضات أوسع تشمل سلعاً أساسية وغير أساسية، مع وجود هامش ربح قليل في السلع الأساسية.

بدوره، قال المسؤول في منفذ بيع آخر، حسن رزق: إن المنافذ تفضل طرح تخفيضات السلع الأساسية في إطار تخفيضات أخرى متنوعة مع اختلاف التخفيضات على أصناف ونوعيات السلع الأساسية وغير الأساسية بشكل أسبوعي خلال شهر رمضان.

وأضاف أن ذلك يضمن لها تردد المستهلكين بصفة دائمة على المنافذ، ما يحقق زيادة في المبيعات لمجموعة كبيرة من السلع.

مسؤولا بيع:

• معظم المنافذ تفضل طرح التخفيضات قبل بدء رمضان مباشرة أو خلاله ليبقى المستهلكون يترددون على المنافذ.