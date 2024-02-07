تصرفات عقارات دبي تحقق 2.4 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 2.4 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 633 مبايعة بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 46 مبايعة لأراض بقيمة 581.21 مليون درهم، و587 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.



مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.32 مليون درهم في منطقة «ورسان الرابعة»، تليها مبايعة بقيمة 78.86 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الثالثة»، ثم مبايعة بقيمة 53.5 مليون درهم في منطقة «جميرا الأولى».



وتصدرت «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 18 مبايعة بقيمة 47.32 مليون درهم، تلتها منطقة «المركاض» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 19.04 مليون درهم، وثالثة في «معيصم الأول» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 15.03 مليون درهم.



الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «الثنيه الخامسة»، ثم مبايعة بقيمة 19.53 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

بدورها، تصدرت «مدينة دبي الملاحية» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 189.57 مليون درهم، تلتها منطقة «الخيران الأولى» بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 112.61 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 40.68 مليون درهم.



الرهون والهبات

وسجلت الرهون قيمة قدرها 591.39 مليون درهم، منها 27 رهناً لأراض بقيمة 374.1 مليون درهم، و104 رهون لفلل وشقق بقيمة 217.29 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخوانيج الأولى» بقيمة 156.6 مليون درهم، وأخرى في منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 132.61 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 28 هبة بقيمة 72.34 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 21.33 مليون درهم، وأخرى في منطقة «أم سقيم الثالثة» بقيمة 9.35 مليون درهم.