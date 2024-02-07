تسجيل 562 مبايعة عقارية في دبي بـ 1.2 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 562 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 32 مبايعة لأراضٍ بقيمة 319.88 مليون درهم و530 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 882.24 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3» تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، ثم مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3».

وتصدرت منطقة «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 12.28 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 25.34 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 3» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 94.22 مليون درهم.

أمّا في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 11.3 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11.2 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 10.8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 106.52 ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 59.54 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 35.99 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 262.17 مليون درهم منها 12 رهناً لأراضٍ بقيمة 13.19 مليون درهم و113 رهناً لفلل وشقق بقيمة 248.98 مليون درهم، كان أهمها في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 52.96 مليون درهم، وأخرى في منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 29.75 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 38 هبة بقيمة 184.34 مليون درهم، كان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 89.04 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بـ20.3 مليون درهم.