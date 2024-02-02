الصحة والعقارات والأغذية تتصدر أجندة «دبي التجاري العالمي» في فبراير

كشف مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعاليات شهر فبراير 2024، التي تضم مجموعة متنوعة من فعاليات القطاعات الحيوية، بما فيها الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والعقارات.

وتعكس أجندة فعاليات فبراير الدور الحيوي للمركز مسهماً رئيساً في تعزيز سياحة الأعمال والتجارة، ودوره كمنصة عالمية للأعمال والتواصل والابتكار عبر مختلف القطاعات.

وبحسب أجندة الفعاليات، تقام الدورة 23 من «معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط»، الذي يحظى بمكانة عالمية، بوصفه المنتدى الذي يشهد إطلاق أحدث التقنيات في مجال الطب المخبري، في الفترة من الخامس إلى الثامن من فبراير، كما يتضمّن الحدث 12 موضوعاً تغطي إدارة المختبرات، وأمراض الدم، والكيمياء السريرية والمناعة.

بدوره، ينطلق مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك) في الفترة من السادس إلى الثامن من فبراير، ويتضمن فعاليتي «إيدك ستارت أب» و«إيدك ستارز» اللتين ستوفران مجموعة تجارب مباشرة، وقصصاً تحفيزية وأنشطة تفاعلية.

كما يُقام المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية، الذي يُعدّ الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، في الفترة من 10 إلى 13 فبراير، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً على مدى أربعة أيام، يقدمون عروضاً، إضافة إلى ورش عمل وجلسات تعليمية وتفاعلية تشمل علاج الأورام التداخلي، وأمراض الشرايين الطرفية، والتعامل مع السكتة الدماغية، وتمدد الأوعية الدموية.

من جهته، ينعقد مؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط» الذي يعد أضخم فعالية لقطاع شحن البضائع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة في الفترة من 12 إلى 13 فبراير. ويمثل هذا المؤتمر منصة استثنائية ونقطة تواصل لأكثر من 2000 شركة على امتداد سلسلة توريد القطاع الصناعي.

ويتصدّر معرض «غلفود» قائمة أبرز فعاليات النصف الثاني من فبراير، إذ يُقام في الفترة من 19 إلى 23 فبراير. ويُعتبر هذا الحدث السنوي الأكبر والأكثر تأثيراً في عالم المأكولات والمشروبات، وأحد أهم الفعاليات الرئيسة في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشتمل المعرض على فعاليات، مثل: «توب تيبل» التي تضم طهاة عالميين حائزين «نجمة ميشلان»، و«فيم فوروورد» التي تستعرض سلسلة قصص حول الطاهيات اللاتي أحدثن نقلةً نوعية في مجال الطهي، و«غلفود إنسباير»، حيث يجتمع قادة فكر ورواد أعمال ومؤثرون في عالم الطهي لمناقشة موضوعات، مثل التجارة الإلكترونية، وكيفية تحقيق «صفر نفايات». كما يحظى الزوار بفرص الإطلاع على مستقبل القطاع من خلال فعالية «فود فيرس»، وتجربة التطبيقات العملية للميتافيرس.

أما «معرض العقارات الدولي» فينعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير، ويُشكل منصة مرموقة تُسلط الضوء على قطاع العقارات المتطور في دبي، وبعض الأسواق العقارية حول العالم. ويبرز معرض «ميجا بروبرتي شو» أحد أهم الفعاليات المميزة في دورة العام الجاري، حيث يستعرض مطورو العقارات من دولة الإمارات أضخم العروض والصفقات العقارية.

ويُقام كذلك «مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» يومي 27 و28 فبراير، الذي يوفر منصة مثالية لاستكشاف الاستراتيجيات المبتكرة، والاطلاع على أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز آليات التعاون بين مختلف الأطراف.

من جهته، ينعقد مؤتمر «WCA» العالمي خلال الفترة من 27 فبراير حتى الثاني من مارس، حيث يجتمع متخصصو الخدمات اللوجستية من جميع أنحاء العالم في أكبر فعالية من نوعها من للشبكات اللوجستية في العالم.

وتقام يومي 28 و29 فبراير فعالية «أفلييت وورلد دبي» التي تعتبر الأبرز عالمياً لاجتماع ولقاء أفضل شركات التسويق بالعمولة الـ«أفلييت» ورواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية حول العالم. وتجمع الفعالية أكثر من 5500 خبير ومتخصّص في هذا المجال.