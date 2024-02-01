1.17 مليون حساب كهرباء في دبي بنهاية 2023

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، عن ارتفاع عدد حسابات الكهرباء في دبي إلى مليون و173 ألفاً و631 حساباً بنهاية العام الماضي، مقارنة بمليون و116 ألفاً و575 حساباً نهاية عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 5%.

وأكد الطاير أن الهيئة تواصل تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه، ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع، لمواكبة الزيادة في عدد سكان وزوّار دبي، والازدهار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، حيث يتخطى عدد سكان دبي المقيمين إقامة معتادة 3.6 ملايين نسمة، وأكثر من 4.8 ملايين خلال فترة النهار، ومن المتوقع وصول عدد السكان المقيمين إقامة معتادة إلى 5.8 ملايين نسمة، و7.8 ملايين خلال فترة النهار بحلول عام 2040 وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

وأضاف الطاير، في بيان صادر أمس، أن «خطط الهيئة للتوسع تستند إلى توقعات الطلب حتى عام 2033، مع الأخذ في الحسبان النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة»، مشيراً إلى ارتفاع القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 16 ألفاً و270 ميغاواط من الكهرباء و495 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

يشار إلى أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوّق على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسة، حيث حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في عام 2023، مع تسجيل دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة بـ15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.