%30 نمواً بمتوسط عائدات الغرف الفندقية في دبي

ارتفع متوسط العائد اليومي على الغرف الفندقية في دبي بنسبة 30% خلال العام الماضي 2023، مقارنة بمستويات عام 2019 (قبل جائحة كورونا)، على الرغم من دخول أكثر من 25.2 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وقال مديران إن السوق الفندقية في دبي واصلت تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وأكدا أن العائدات التي سجلتها بعض المنشآت الفندقية خلال العام الماضي كانت الأعلى على الإطلاق، مشيرين إلى توقعات إيجابية للغاية خلال الأشهر المقبلة والعام الجاري ككل، مع مواصلة قطاع السياحة الترفيهية والأعمال تحقيق نمو إيجابي.

وتفصيلاً، ارتفع متوسط العائد اليومي على الغرف الفندقية في دبي من نحو 303 دراهم في عام 2019 إلى 394 درهماً (حتى نهاية نوفمبر 2023)، مسجلاً نمواً قوياً وصل إلى نحو 30%، رغم دخول أكثر من 25.2 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق خلال فترة المقارنة، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وجاءت العائدات القوية في ظل ارتفاع متوسط سعر الغرفة من 405 دراهم في عام 2019 إلى 510 دراهم العام الماضي، في ظل أداء قوي سجله القطاع، وارتفاع معدلات التدفق السياحي، فضلاً عن مدة وعدد الليالي الفندقية التي يقضيها الزوار خلال فترة المقارنة ذاتها، إذ ارتفع عدد الليالي الفندقية المبيعة من 29 مليوناً إلى أكثر من 38 مليون ليلة، في وقت ارتفع متوسط مدة إقامة النزلاء من 3.4 ليالٍ إلى 3.8 ليالٍ فندقية.

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «السوق الفندقية في دبي واصلت تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة»، مشيراً إلى أن «العائدات التي سجلتها بعض المنشآت الفندقية خلال العام الماضي كانت الأعلى على الإطلاق».

وأضاف أن «الأداء والطلب القويين على السياحة في دبي أسهما في رفع معدلات الإشغال الفندقي، على الرغم من دخول آلاف الغرف الجديدة إلى السوق خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط أسعار الغرف، بدعم من الطلب الكبير في ظل معدلات التدفق السياحي، وارتفاع مدة إقامة السياح أو الليالي الفندقية التي يقضونها في دبي».

وتابع خوجلي: «التوقعات إيجابية للغاية خلال الأشهر المقبلة والعام الجاري مع مواصلة قطاع السياحة الترفيهية والأعمال تحقيق نمو إيجابي، مقارنة بالعام الماضي، إذ كان في مستويات قوية أصلاً»، لافتاً إلى جاذبية القطاع السياحي في دبي على مدار العام.

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا: «مع ارتفاع معدلات الإقبال السياحي، حقق الإشغال الفندقي نمواً متواصلاً، ومستويات أداء قوية طوال العام الماضي»، مشيراً إلى أن «هذه المعدلات والنمو المتواصل أسهما في دعم مختلف مؤشرات الأداء، بما في ذلك متوسط العائدات، والليالي الفندقية التي يقضيها زوار الإمارة في المنشآت الفندقية».

وأضاف أن «دبي استضافت خلال العام الماضي عدداً كبيراً من المؤتمرات والفعاليات الكبرى التي استقطب كل منها عشرات الآلاف من الزوار الدوليين، فضلاً عن الأداء القوي للسياحة الترفيهية في ظل الجاذبية الكبيرة لمرافق دبي السياحية»، موضحاً أن «النمو الكبير في العائدات يدل على قوة أداء السوق الفندقية، ويبرز مكانة دبي العالمية وقوة قطاعها السياحي».