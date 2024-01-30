تسجيل 10 رخص تجارة إلكترونية يومياً منذ بداية العام

أظهر السجل الاقتصادي الوطني، أن متوسط تسجيل أنشطة ورخص التجارة الإلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على حد سواء، بلغ 10 رخص يومياً منذ مطلع العام الجاري، لتتصدر رخص التجارة الإلكترونية جميع الأنشطة منذ بداية عام 2024، وتستأثر بحصة تجاوزت 27% من إجمالي الرخص المسجلة الأكثر ترخيصاً، كما تأتي في صدارة الرخص الأكثر تسجيلاً منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت بيانات السجل الاقتصادي الوطني، أن عدد رخص التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في الشهر الأول من العام الجاري، بلغ نحو 270 رخصة تجارة إلكترونية من بينها 159 رخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، و111 عبر المواقع الإلكترونية.

وأفاد تقرير حول الـ10 قطاعات الأكثر ترخيصاً منذ بداية العام الجاري، بأن رخص التجارة العامة جاءت ثانياً بإجمالي 146 رخصة مثّلت 15% من الإجمالي، ثم جاءت مقاولات مشروعات المباني بأنواعها ثالثاً بـ138 رخصة، شكلت 14% من الإجمالي، تلتها رخص أنشطة الاستيراد رابعاً بإجمالي 125 رخصة، ومن ثم رخص أنشطة التصدير خامساً بإجمالي 83 رخصة.

ووفقاً للسجل الاقتصادي الوطني، جاءت خدمات تأجير العقارات وإداراتها تالياً بإجمالي 71 رخصة، ثم رخص تقديم المشروبات الباردة والساخنة بـ68 رخصة، تلتها رخص وأنشطة الوساطة في بيع العقارات وشرائها بـ44 رخصة، وأخيراً رخص بيع الملابس النسائية الجاهزة بالتجزئة بإجمالي 42 رخصة من إجمالي عدد الأنشطة الأكثر ترخيصاً في يناير 2024.