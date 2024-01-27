دبي تشهد افتتاح 26 منشأة فندقية خلال 12 شهراً

شهدت دبي افتتاح 26 منشأة فندقية جديدة خلال 12 شهراً بطاقة 4587 غرفة، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها. وارتفع إجمالي حجم الطاقة الفندقية في دبي من 145 ألفاً و98 غرفة ضمن 794 منشأة فندقية بنهاية نوفمبر 2022، إلى 149 ألفاً و685 غرفة ضمن 820 منشأة فندقية بنهاية نوفمبر 2023. وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 73%، مقابل 66% في الفترة ذاتها من عام 2021. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 49.1 ألف غرفة فندقية ضمن 149 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42 ألف غرفة فندقية ضمن 187 منشأة. من جهتها استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 28.1 ألف غرفة فندقية، ضمن 265 منشأة فندقية، أما الشقق الفندقية فتخطى عددها 25.7 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.