تصرفات عقارات دبي تسجل 3.3 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.35 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 715 مبايعة بقيمة 2.28 مليار درهم، منها 62 مبايعة لأراض بقيمة 624.87 مليون درهم، و653 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.65 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103.74 ملايين درهم في منطقة «سيح شعيب 2»، تليها مبايعتان بقيمتي 47.42 مليون درهم و46.36 مليون درهم في منطقة «نخلة جبل علي». وتصدرت «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 43.51 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الخامسة» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 28.53 مليون درهم، وثالثة في «نخلة جبل علي» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 177.16 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمتي 39.74 مليون درهم، و39.16 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 104 مبايعات، بقيمة 105.55 ملايين درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 307.86 ملايين درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 993.9 مليون درهم، منها 23 رهناً لأراض بقيمة 297.14 مليون درهم، و178 رهناً لفلل وشقق بقيمة 696.76 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «منخول» بقيمة 200 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 76.3 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «برج خليفة» بقيمة 18.79 مليون درهم.