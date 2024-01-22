حركة السيّاح وانخفاض الأسعار يدعمان الطلب على المشغولات الذهبية

أكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن الأسواق شهدت تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية، بدعم من الانخفاضات السعرية الأخيرة، وحركة السياح، خصوصاً في أسواق دبي.

وتوقعوا أن يتحسن الطلب تدريجياً خلال الأيام المقبلة، مع توجه بعض المتعاملين لعمليات «شراء حذر»، ترقباً لمزيد من الانخفاضات السعرية.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضاً في نهاية الأسبوع الماضي بقيم تراوح بين 3.25 وأربعة دراهم، لمختلف العيارات مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 245 درهماً بانخفاض قيمته أربعة دراهم، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 227 درهماً بتراجع قدره 3.5 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 220 درهماً بانخفاض بلغ 3.25 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 188 درهماً بتراجع بلغ 3.25 دراهم.

وقال مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «منافذ البيع سجلت مؤشرات تحسن تدريجية خلال الفترة الأخيرة، في الإقبال على المشغولات الذهبية، تأثراً بالانخفاضات السعرية الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر، والتي جاءت عقب سلسلة متتالية من الارتفاعات المتباينة خلال الأسابيع السابقة».

وأوضح أن «ارتفاع إقبال السياح، خصوصاً في أسواق دبي، كان من أبرز العوامل الداعمة للطلب على المشغولات، فضلاً عن التراجع السعري».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديليب سولي، إن «الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، انعكست إيجاباً على مبيعات المشغولات الذهبية عقب بطء شهدته منافذ البيع خلال الأسابيع السابقة، في ظل ارتفاعات سعرية متفاوتة للذهب».

وأضاف أن «ارتفاع حركة البيع خلال الفترة الأخيرة تزامنت مع إقبال السيّاح للشراء بمعدلات أكبر، وتحسن إقبال المتعاملين المقيمين الذين كانوا يترقبون انخفاض الأسعار».

في السياق نفسه، توقع مسؤول المبيعات في محل «مانجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، أن تشهد الأيام المقبلة تحسناً أكبر في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، مع كون بعض المتعاملين يقبلون حالياً بحذر لشراء المشغولات، في ظل ترقب لمزيد من التراجع في الأسعار خلال الأيام المقبلة، متفقاً على أن الأسواق شهدت تزايداً في معدلات الطلب من قبل السياح أخيراً.