38 مليون ليلة فندقية مبيعة في دبي نهاية نوفمبر بنمو 12%

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2023، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 15.37 مليون زائر دولي بين شهري يناير ونوفمبر 2023، مقارنة بـ12.82 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 20%، ومقابل 15 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة "كوفيدـ19" بنسبة نمو بلغت نحو 2.5%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2023، مسجلة نحو 3 ملايين سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، بمعدل وصل إلى 2.75 مليون زائر دولي، واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على 16% من إجمالي عدد السياح وبنحو 2.43 مليون سائح.

بدورها استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على حصة بلغت 13% من عدد السياح مسجلة أكثر من مليوني سائح دولي إلى دبي، مقابل نسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل وصل إلى 1.9 مليون سائح، واستحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي مسجلة نحو 1.3 مليون سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من مليون سائح دولي مستحوذة على 8% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لأفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 650 ألف زائر، في ما استحوذت منطقة "أسترالاسيا" على نسبة بلغت نحو 2% وبمعدل 305 آلاف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية نوفمبر 2023 أكثر من 149.6 ألف غرفة فندقية ضمن 820 منشأة فندقية مقابل 145 ألف غرفة فندقية ضمن 794 منشأة في نهاية نوفمبر 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 77%، مقابل 73% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 75% للفترة ذاتها من عام 2019.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة "خمس نجوم" على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.5 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة "أربع نجوم" بنسبة 29% مسجلة نحو 42.6 ألف غرفة فندقية ضمن 190 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين "ثلاث نجوم" و"نجمة" على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.2 ألف غرفة فندقية ضمن 278 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فقد سجلت أكثر من 26 ألف غرفة ضمن 196 منشأة لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية نوفمبر العام الجاري 3.8 ليالٍ فندقية مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 38 مليون ليلة مبيت مقابل نحو 34 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 12%.