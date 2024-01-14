«Bayz101».. رابع برج في دبي يتجاوز الـ 100 طابق

أعلنت شركة «دانوب للتطوير العقاري» عن تطوير مشروعها الأكبر والأعلى والأكثر شهرة، برج «Bayz101»، وهو برج ضخم يتكون من 101 طابق، وهو أطول مشروع تطويري لها حتى الآن، الذي سيعزّز مكانة دبي مدينة لناطحات السحاب، التي تضم حالياً ثلاثة أبراج يزيد ارتفاعها على 100 طابق، بما في ذلك «برج خليفة»، أطول برج في العالم، و«مارينا 101»، و«برج الأميرة».

ومع برج «Bayz101» تصل محفظة مشروعات «دانوب للتطوير العقاري» إلى 16 ألفاً و234 وحدة موزعة على 28 مشروعاً، بقيمة تطويرية مجمّعة تتجاوز 18 مليار درهم حتى الآن.

وسيكون برج «Bayz101» هو المشروع العقاري الـ28 لشركة «دانوب للتطوير العقاري». يقع المشروع في منطقة الخليج التجاري بالقرب من «برج خليفة». وسيقوم المشروع، بمجرد اكتماله في عام 2028، بتسليم 1346 منزلاً.

يتميز برج «Bayz101» بمساحة بناء تبلغ 2.1 مليون قدم مربعة، ويقدم مجموعة متنوّعة من مساحات المعيشة، بما في ذلك شقق الاستوديو، وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، وأربع غرف، وخيارات البيع بالتجزئة. وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروع ثلاثة مليارات درهم.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة دانوب»، رضوان ساجان: «في عام 2023، حظيت شركة (دانوب للتطوير) بعام مذهل، أطلقنا سبعة مشروعات، بما في ذلك (Viewz وFashionz وElitz وOceanz وSportz وEleganz)، بالتعاون مع العلامات التجارية الفاخرة الشهيرة مثل (Aston Martin وFashionTV وTonino Lamborghini Casa)». وأضاف: «دبي جريئة وجميلة، وقد ألهمتنا المدينة لاتخاذ مبادرات جريئة. إنها وجهة جذابة ومركز للابتكار وأرض الفرص لأولئك الذين لا يخجلون من العمل الجاد. وبرج (Bayz101) هو حلم وهو أيضاً بياننا. إنه يعكس حلمنا الأكبر من الحياة، ويعكس أيضاً أننا نحوّل أحلامنا إلى حقيقة. إنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا، حيث نعلن عن أكبر وأطول برج في محفظتنا».