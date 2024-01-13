7 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم المحلية خلال 2023

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية، عبدالهادي السعدي، بأن الرؤية لاتزال إيجابية حيال أسواق الأسهم المحلية خلال العام الجديد 2024 وسط زيادة الاستثمار المؤسسي، علاوة على توسع الحكومة في الإنفاق ورفع موازنة الدولة وتنامي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وقال السعدي، إن صافي الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم المحلية خلال 2023 بلغ نحو سبعة مليارات درهم، واستمرت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية في النمو العام الماضي مدعومةً بانضمام شركات جديدة وأداء مميز لمؤشرات الأسواق في الدولة، إذ تتجاوز القيمة السوقية للأسهم في السوقين نحو 3.6 تريليونات درهم مقارنةً بنحو ثلاثة تريليونات درهم بنهاية العام السابق.

وأضاف السعدي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن تلك الرؤية تأتي في ظل التوقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.4% خلال عام 2023، إذ قد تبلغ نسبة نمو القطاع غير النفطي نحو 4.5% وسط تنوع الأنشطة الاقتصادية ونمو فائض الميزان التجاري، لافتاً إلى أن التقرير الاقتصادي الأخير الصادر عن مصرف الإمارات المركزي أشاد بقوة قطاعات الأعمال المتنوعة، خصوصاً القطاع العقاري وقطاع السياحة والضيافة، وكذلك الطيران.

وأوضح السعدي، أن البيئة المحفزة والتسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات تعد سبباً رئيساً لاستقطاب رؤوس الأموال واعتبارها وجهة رئيسة للشركات الإقليمية والعالمية الرائدة.

وتابع: «استمرت القطاعات الحيوية الرئيسة في صدارة البنوك والعقار وكذلك أسهم الشركات القابضة وأسهم منتقاة في قطاعات حيوية وخدمية أخرى مثل النقل البحري وكذلك قطاع الضيافة، أما بالنسبة لأحجام التداول فقد هدأت خلال الربع الأخير من العام إثر ترقب التطورات على الصعيد الجيوسياسي في المنطقة، وقد بلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال آخر 200 يوم في سوق دبي نحو 420 مليون درهم قبل أن ينخفض المتوسط اليومي لآخر 50 يوماً نحو أقل من 300 مليون درهم يومياً، وأقل من 200 مليون درهم لآخر 10 أيام».

وأشار إلى أنه في أبوظبي بلغ متوسط التداول اليومي لآخر 200 يوم نحو 1.98 مليار درهم، لينخفض خلال آخر 50 يوماً إلى نحو 1.2 مليار درهم.

وأكد أنه على صعيد المؤشرات، تميز مؤشر سوق دبي بمكاسب 21.7% خلال عام 2023 بينما أنهى مؤشر «فوتسي 15» لسوق أبوظبي متراجعاً بنسبة 6.2%، والذي يأتي كنتيجة طبيعية للصعود الذي قام به خلال العام المنصرم بنسبة 20.3%.

وبحسب السعدي، جمعت الطروحات الأولية الجديدة في الإمارات ما يناهز 22.4 مليار درهم (6.1 مليارات دولار) وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على ستة من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم.

وتوزعت الاكتتابات العامة في الأسواق المحلية خلال العام الماضي بواقع ستة اكتتابات بقيمة إجمالية تجاوزت 20.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يمثل ارتفاعاً في عدد الاكتتابات من خمسة اكتتابات في 2022 إلى جانب اكتتابين عامين في سوق دبي، هما «تاكسي دبي» و«الأنصاري للخدمات المالية».