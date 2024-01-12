«بزنس إنسايدر»: أثرياء الهند يتفوقون على البريطانيين في شراء العقارات بدبي

ذكر موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي البريطاني، النسخة التي تصدر في الهند، أن الهنود برزوا في عام 2023 كأكبر المستثمرين في سوق العقارات في دبي متجاوزين البريطانيين وذلك بنهاية في الربع الثالث من العام.

وأضاف الموقع استنادا إلى تقرير صدر عن «أناروك»، أن سوق العقارات في دبي كان ينتقل من قمة إلى قمة في أعقاب انتهاء جائحة «كوفيد- 19» مع بحث الهنود الأثرياء عن استثمارات خارج البلاد، مضيفا أن أن الهنود استحوذوا على نحو 40% من جميع صفقات شراء المنازل في دبي في عام 2022، وهو ما يقرب من ضعف الاستثمار في العام السابق عليه.

وبحسب الموقع، فإن سوق العقارات في دبي شهد نمواً قوياً من حيث زيادة الأسعار وعوائد الإيجار. وفي عام 2023 ارتفعت أسعار الشقق بنحو 18.3%، والفلل بنحو 22.2% ومن المتوقع أن يواصل السوق هذا الاتجاه في 2024.

وتوقع أن تقفز الإيجارات قصيرة الأجل بنحو 20% والإيجارات طويلة الأجل بنسبة 15% في العام الحالي مقارنة بعام 2023، ووفقا للموقع، من المنتظر أن ينمو سوق العقارات في دبي بنحو 15% في عام 2024 مدفوعاً بالاقتصاد القوي واهتمام المستثمرين الأجانب