طلب قوي على رحلات الطيران والإقامات الفندقية في دبي

أكدت شركة «لايت هاوس» (أو تي إيه)، المتخصصة في قطاع السياحة والسفر ومقرها بريطانيا، أن هناك «ارتفاعاً كبيراً» في عمليات البحث عن دبي كوجهة للزيارة في الأسبوعين الماضيين، شملت رحلات الطيران والإقامات الفندقية، مشيرة إلى أن ذروة الطلب السياحي على الإمارة مستمرة خلال الفترة المقبلة بناءً على الحجوزات.

وكشفت الشركة، استناداً إلى قاعدة بياناتها العالمية، التي اطلعت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن عمليات البحث عن إقامات فندقية، سجلت نمواً بنسبة 46% خلال الأسبوع الذي انتهى في الثامن من يناير الجاري مقارنة بالأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر الماضي، فيما سجلت عمليات البحث عن رحلات الطيران إلى الإمارة ارتفاعاً كبيراً بنسبة بلغت نحو 26% خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأفادت بأن الطلب على الغرف الفندقية في دبي سجل معدلات نمو متواصلة وقوية استناداً إلى البيانات، وتصل إلى ذروتها في الأسبوع الذي يبدأ من 19 فبراير المقبل، وهو المعدل الأعلى على الإطلاق منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية أبريل المقبل.

وأظهرت البيانات أن المملكة المتحدة استحوذت على نحو 24% من إجمالي عمليات البحث عن رحلات طيران إلى دبي، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من يناير 2024، تلتها كل من إيطاليا بنسبة 10%، وألمانيا والهند بنسبة 8% لكل منهما، وفرنسا بنسبة 5%، لافتة إلى أن هذه المؤشرات تنطبق إلى حد كبير مع عمليات البحث عن إقامة فندقية.

أمّا بالنسبة لعمليات البحث عن إقامات فندقية، فقد استحوذت المملكة المتحدة على نسبة 20% من الإجمالي، تلتها الهند وألمانياً بنسبة بلغت نحو 9%، لكل منهما، فيما بلغت حصة روسيا 6%، مقابل 5% للسوق الفرنسية.

استقطاب 13.9 مليون زائر دولي

شهدت دبي زخماً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الماضي بدعم من الحركة السياحية والتجارية في الإمارة. وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 13.9 مليون زائر دولي في الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023، مقارنة بـ11.4 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%، ومقابل 13.5 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، قبل جائحة «كوفيدـ19»، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.