أكّد وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن «القطاع السياحي الإماراتي يواصل أداءه الاستثنائي في ضوء الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة».

وقال: «إن النسخة الرابعة من حملة السياحة الوطنية الداخلية (أجمل شتاء في العالم)، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسهم في إبراز المعالم السياحية والتجارب الشتوية التي تتميز بها الإمارات، والتراث الثقافي الغني».

وكشف المري عن ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع إلى 20.2 مليون نزيل، في وقت وصل فيه معدل الإشغال الفندقي إلى 75%.

وتفصيلاً، أكّد وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن «النسخة الرابعة من حملة السياحة الوطنية الداخلية (أجمل شتاء في العالم)، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسهم في إبراز المعالم السياحية والتجارب الشتوية التي تتميز بها الإمارات، وكذلك التراث الثقافي الغني، والمناظر الطبيعية الساحرة والخلابة».

وأضاف أن «الحملة تدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وتعزز من الموقع الريادي للدولة على خريطة السفر والسياحة العالمية».

وتقام حملة «أجمل شتاء في العالم»، خلال الفترة من التاسع من يناير إلى 20 فبراير 2024، تحت شعار «قصص لا تُنسى»، وتأتي ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ديسمبر 2020، الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية.

وتهدف النسخة الجديدة من الحملة إلى تنشيط السياحة الداخلية، واجتذاب السياح من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بشتاء الإمارات، وكل مقومات الجذب التي توفرها الدولة لزوّارها لقضاء أوقات مميزة تجمع بين الاستمتاع بالمناخ المميز في الدولة، وزيارة أهم معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة العديد من الأنشطة، وصناعة أجمل الذكريات.

وتستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة، والسياح القادمين من بقية دول العالم، حيث تتضمن نشر العديد من المواد الإعلامية والتسويقية عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي، للترويج لأهدافها والتعريف بأبرز الأماكن السياحية لفصل الشتاء في الدولة، وتسليط الضوء على التجارب السياحية الفريدة والأنشطة الترفيهية وأفضل المغامرات في الإمارات السبع.

يُذكر أن النسخة الثالثة من الحملة روّجت لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية في إمارات الدولة كافة، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية.

في سياق آخر، أكّد المري أن «القطاع السياحي الإماراتي يواصل أداءه الاستثنائي في ضوء الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، واهتمامها بتطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لبناء اقتصاد المستقبل، والتحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد».

وقال إن «إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة ارتفعت إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بنسبة نمو 27%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما ازداد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع إلى 20.2 مليون نزيل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 12%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، في وقت وصل فيه معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 6%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022».