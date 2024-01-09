البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.8% في 2025

أكد البنك الدولي على توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في 2023 ترتفع إلى 3.7% في 2024 وإلى 3.8% في 2025. وقال البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم، انه يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في 2024 و3.8% في 2025، مشيراً إلى أن معدل نمو الاقتصادات الخليجية تدعم خلال العام الماضي بالنشاط القوي في القطاع غير النفطي.

وذكر التقرير أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ بشدة ليصل إلى 1.9 % في عام 2023، حيث واجهت المنطقة العديد من التطورات مع خفض إنتاج النفط.

وتوقع تقرير البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025.

وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، متوقعاً ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.2% هذا العام و3.7% في 2025.

ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% هذا العام ترتفع إلى 4.2% في العام القادم، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.6% بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 2.7% في العام القادم، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3% في 2024 و3.2% في 2025.

وتوقع التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% هذا العام ترتفع إلى 3.1% في العام القادم، فيما قدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.7% في 2024 و2.9% في 2025.