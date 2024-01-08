السيّاح يستحوذون على الحصة الكبرى من مبيعات الذهب

سجلت أسعار الذهب انخفاضاً في نهاية الأسبوع الماضي، راوحت قيمته بين 2.75 درهم و3.25 دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن عودة الأسعار للتراجع عقب سلسلة ارتفاعات متتالية، حسّنت مبيعات المشغولات الذهبية، لافتين إلى استحواذ السياح على الحصة الكبرى من المبيعات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 2247 درهماً، بانخفاض قيمته 3.25 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 228.75 درهماً، بتراجع قدره ثلاثة دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 221.2 درهماً بانخفاض بلغ ثلاثة دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 189.75 درهماً، بتراجع بلغ 2.75 درهم.

وقال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راجي باهي، إن «عودة أسعار الذهب للتراجع خلال الفترة الأخيرة، عقب سلسلة متتالية من الارتفاعات السعرية، حفز المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية»، متوقعاً أن يتحسن الإقبال، ويحقق ارتفاعاً بوتيرة أكبر خلال الأيام المقبلة، في ظل الرواج الكبير للنشاط السياحي في دبي، مع استحواذ السيّاح على الحصص الكبرى من المبيعات خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجيش باليكرا: «تشهد الأسواق حالياً مؤشرات تحسن في الطلب على المشغولات الذهبية، بدعم من تراجع الأسعار».

وأكد أن «الأفواج السياحية استحوذت على النسبة الكبرى من المبيعات، خصوصاً في ظل قضاء العديد من السياح لعطلة الأعياد والعام الجديد في دبي حالياً، ما انعكس إيجاباً على المبيعات خلال الفترة الأخيرة».

في السياق نفسه، أكد مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن «منافذ البيع سجلت تحسناً محدوداً في مبيعات المشغولات، مع تراجع الأسعار خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى توقعات بنمو وتيرة التحسن في الطلب، مع استمرار إقبال المتعاملين، والتحوط من عودة الأسعار إلى الارتفاع بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة.