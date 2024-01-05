مصرف عجمان يطلق شركة عقارات

أعلن مصرف عجمان عن إطلاقه «شركة سكاي رايز العقارية»، وهي شركة جديدة تعود ملكيتها بالكامل إلى مصرف عجمان، وتركز على إدارة الأصول العقارية.

وأفاد المصرف، في بيان له أمس، بأن هذه الخطوة الاستراتيجية، تحدد مرحلة مهمة في رحلة المصرف للابتكار، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وستضفي شمولية أكبر على منتجات المصرف الأساسية من خلال مجموعة من الخدمات مثل: إدارة العقارات، والبيع والإيجار، والوساطة، وتقييم الطرف الثالث، والإشراف على إدارة المرافق.

وبحسب البيان، ستركز «سكاي رايز» بشكل أولي على إدارة محفظة مصرف عجمان المتنوعة، وتهدف إلى أن تصبح من أبرز الشركات في هذا القطاع. وستعمل كياناً مستقلاً بهوية وأنظمة وفريق مستقلين. وعُيّن محمد الشامسي الذي يعمل في مصرف عجمان منذ تسع سنوات، ويملك خبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً في قطاعي البيع بالتجزئة والعقارات، رئيساً تنفيذياً لـ«شركة سكاي رايز العقارية».

واعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي، إطلاق الشركة، إنجازاً مهماً جداً بالنسبة لمصرف عجمان.

وقال: «يعد هذا المشروع خطوة جوهرية بالنسبة إلينا في عالم إدارة العقارات والممتلكات، حيث نسعى إلى وضع معايير جديدة، وإحداث ثورة في هذا المجال. مهمتنا واضحة، وتتمثل في الارتقاء بالشركة الجديدة ومصرف عجمان إلى مستويات جديدة من النجاح».

وتابع الخلفاوي: «نؤمن بأن الهيكل المستقل للشركة، سيعزز النمو والابتكار والاستجابة، ويعزز قدرة الفريق على تلبية احتياجات المتعاملين المختلفة».