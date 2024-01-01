تجار: ارتفاع لافت لمبيعات الذهب رغم زيادة الأسعار

أكد مسؤولو منافذ بيع ذهب ومجوهرات، أن مبيعات المشغولات والعملات الذهبية سجلت ارتفاعاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، بدعم من إقبال المتعاملين على شراء هدايا موسم الأعياد والعام الجديد، وذلك على الرغم من الارتفاعات السعرية للمعدن الأصفر.

وقد واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة زيادات سعرية في نهاية الأسبوع، بقيم راوحت بين 1.25 و1.5 درهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، ليصل إجمالي زيادات غرام المعدن الأصفر إلى 7.5 دراهم.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 250.25 درهماً، بارتفاع قيمته 1.5 درهم، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 231.75 درهماً، بزيادة قدرها 1.25 درهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 224.5 درهماً، بارتفاع بلغ 1.5 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 191 درهماً، بزيادة بلغت 1.25 درهم.

وقال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الأسواق شهدت نمواً لافتاً في الطلب على شراء هدايا المشغولات الذهبية خلال الفترة الأخيرة، بدعم من إقبال المتعاملين على شراء هدايا موسم الأعياد والعام الجديد»، مؤكداً أن «الحركة السياحية، خصوصاً في دبي، دعمت نمو الطلب على هدايا المشغولات الذهبية».

وأوضح أن «موسم الأعياد دعم نمو المبيعات على الرغم من مواصلة أسعار المعدن الأصفر لارتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي».

من جهته، قال مدير المبيعات في «محل دايمو للمجوهرات»، ديليب سون: إن «العديد من المتعاملين يفضلون شراء هدايا المشغولات والعملات الذهبية بمناسبة العام الجديد، ما حسّن نمو المبيعات بمعدلات لافتة خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الزيادات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً».

وأضاف أن «الإقبال شمل المشغولات الذهبية والمجوهرات بأنواع مختلفة، سواء من قبل المقيمين أو من الأفواج السياحية التي تقضي عطلة العام الجديد داخل الدولة». في السياق نفسه، اعتبر مدير المبيعات في «مجموعة تانشيك للمجوهرات»، أديتيا سينج، أن «العطلات والأعياد وبداية العام الجديد من العوامل المحفزة التي تنشط الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، على الرغم من الأسعار المرتفعة للمعدن الأصفر».