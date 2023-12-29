عقارات دبي تختتم 2023 بمبيعات قياسية تتجاوز 401 مليار درهم

سجلت السوق العقارية في دبي مبيعات سنوية قياسية جديدة خلال عام 2023، مواصلةً أداءها الاستثنائي للعام الثالث على التوالي، وفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبحسب الرصد، ارتفعت المبيعات العقارية في العام الجاري بنسبة 51% على أساس سنوي إلى 401.1 مليار درهم وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة، مقابل 265.6 مليار درهم في العام 2022، فيما زاد عدد الصفقات بنحو 32.4% على أساس سنوي إلى 129 ألف صفقة، مقارنة بـ97.45 ألف صفقة بالعام 2022.

وارتفع إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال عام 2023 بنحو 5% إلى 554.7 مليار درهم، مقابل 528 مليار درهم في العام 2022، متجاوزة بذلك مستوى النصف تريليون درهم للمرة الثانية توالياً.

كما ارتفع إجمالي عدد التصرفات خلال 2023 بأكثر من 38% على أساس سنوي إلى 169 ألفاً و720 تصرفاً عقارياً مقابل 122 ألفاً و658 تصرفاً في 2022.

وتوزعت قيمة التصرفات على المبيعات بقيمة 401.1 مليار درهم، والرهون العقارية بقيمة 121 مليار درهم عبر 33 ألفاً و280 صفقة، والهبات بقيمة 32.65 مليار درهم.

مبيعات ربعية

وارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال ديسمبر بأكثر من 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 31.5 مليار درهم، وهي أعلى قيمة لشهر ديسمبر على الإطلاق.

كما حقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2023 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 112.6 مليار درهم، موزعة على أكثر من 31.25 ألف معاملة.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاث المنتهية في ديسمبر 2023 بنسبة تبلغ 3.3% على أساس فصلي، مقارنة بالمبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ109 مليارات درهم.

شهر قياسي

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تربع نوفمبر الماضي على صدارة شهور العام من حيث قيمة المبيعات، والتي بلغت 42 مليار درهم، وهي أعلى قيمة شهرية لصفقات البيع العقارية تاريخياً عبر 12 ألفاً و150 صفقة، تلاه أكتوبر بـ39.2 مليار درهم مع 11 ألفاً و910 صفقات، ثم سبتمبر بـ37.8 مليار درهم، الذي سجل 13 ألفاً و595 صفقة، ثم يوليو الذي حقق مبيعات بلغت 37.6 مليار درهم، عبر 11 ألفاً و120 صفقة.

أداء استثنائي

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، صالح طباخ، إن «العام 2023 أظهر أداءً استثنائياً لسوق دبي العقارية، مدعوماً بالنتائج غير المسبوقة التي حققها خلال معظم فترات العام، لتنجح بذلك في تحطيم ثلاثة أرقام قياسية، وهي أعلى مبيعات سنوية، وأفضل أداء ربع سنوي في الربع الثالث، وأكبر مبيعات شهرية خلال نوفمبر تاريخياً».

وأضاف طباخ لـ«الإمارات اليوم»، أن «تحقيق صفقات ومبيعات عقارية قياسية بشكل متواصل يعكس قدرة القطاع العقاري القوية في دبي على تحقيق النمو المستدام وتعزيز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات والصفقات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وجهود دائرة الأراضي والأملاك ونتيجة لبنية تحتية قوية للغاية، فضلاً عن ميزات ومقومات الإمارة التي تجذب رؤوس الأموال، من بينها الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ما أدى إلى تحول دبي إلى سوق عقارية قوية ومهمة مقارنة بنظيراتها حول العالم».

وتوقع طباخ أن «تواصل سوق العقارات في دبي مسارها الصاعد في عام 2024، حيث تزداد أسعار العقارات والإيجارات السنوية بشكل أكبر».

عام تاريخي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «2023 يعد عاماً تاريخياً للقطاع العقاري في دبي، إذ نجح في تخطي القيمة القياسية المسجلة في العام 2022، لاسيما مع الطلب المتزايد وغير المسبوق في ظل البيئة الداعمة للأعمال والجاذبة للمواهب والكفاءات من حول العالم، والتي يواكبها تطور بنيتها التحتية بما يرسخ مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.

وتوقع قشوع أن يكون 2024 عاماً استثنائياً آخر لعقارات دبي في ظل استمرار زخم الطلب.