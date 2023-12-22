سهم «بيورهيلث» القابضة يقفز بأكثر من 2% بعد الانضمام لمؤشرات «فوتسي راسل»

ارتفع سهم مجموعة بيور هيلث القابضة في ثالث جلساته بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.4%.

ووصل سعر السهم بحلول الساعة 11:30 بتوقيت إمارة أبوظبي إلى 6 دراهم بسيولة بلغت تفوق 91.16 مليون درهم.

ويأتي ارتفاع السهم المدرج حديثا بسوق أبوظبي بعد أن كشفت مؤسسة «فوتسي راسل» أمس عن انضمام شركة «بيورهيلث القابضة» إلى مؤشراتها للأسهم العالمية اعتباراً من بداية جلسة 27 ديسمبر الجاري.

وستدخل مؤسسة فوتسي راسل بحسب بيانها مساء الأربعاء سهم «بيورهيلث» إلى 3 مؤشرات خاصة منها المؤشر العالمي لرأس المال الكبير وذلك بعد الطرح العام الأولي لها يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

وعلى إثر دخولها إلى مؤشرات «فوتسي» فمن المتوقع أن يشهد سهم «بيورهيلث» تدفقات داخلة إلى السهم بقيمة تصل إلى 52 مليون دولار مع نهاية جلسة الثلاثاء القادم الموافق 26 ديسمبر الجاري، .

وخلال الطرح العام الأولي، باعت «بيورهيلث»، 1.11 مليار سهم عادي من أسهمها، والتي تعادل 10% من إجمالي رأس المال المُصدر للشركة بعد أن بلغت قيمة الطلب الإجمالي على الطرح العام الأولي أكثر من 265 مليار درهم.