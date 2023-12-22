"سالك" تعلن عن الدخول في قطاع إدارة مواقف السيارات الخاصة بدبي

أعلنت شركة "سالك" التي تشغل نظام التعرفة المرورية في دبي، عن أولى عملياتها في مجال إدارة مواقف السيارات الخاصة بالإمارة.

أوضحت الشركة في إفصاح للسوق اليوم الجمعة؛ أنها ستفعل تقنيتها في مواقف مول دبي، بحيث تتولى تحصيل الرسوم بشكل آلي دون تذاكر عن طريق استخدام نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وخصم الرسوم من حساب الزوار.

ومن المقرر أن تطلق الخدمة بحلول الربع الثالث من 2024. وقالت الشركة إنها ستقوم بتحديث إيراداتها المتوقعة بعد انتهاء شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق المالكة لدبي مول من وضع قواعد العمل لهذا المشروع.

تتطلع شركة "سالك" إلى التوسع في مجال أنظمة مواقف السيارات الخاصة في دبي التي يقدر عددها بأكثر من 50 ألفاُ.

"سالك" هو نظام آليّ أُطلِق عام 2007. وفي كلّ مرّة تمرّ فيها سيارة عبر إحدى نقاط الرسوم الثماني في المدينة يجري تحصيل 4 دراهم (1.09 دولار) على حساب الدفع المسبق، ما يلغي الحاجة إلى النقد أو أكشاك الرسوم.

طرحت حكومة دبي العام الماضي 24.9% من أسهم "سالك" للاكتتاب العام، بسعر درهمين للسهم، وقد استقطب الطرح إجمالي طلبات بأكثر من 184.2 مليار درهم، ما يعني تجاوز تغطية الاكتتاب بنحو 49 مرة.