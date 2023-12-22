«دبي الدولي».. أول مطار عالمي يحصل على شهادة «البيئة الصديقة لذوي التوحد»

حصل مطار دبي الدولي (DXB)، المطار الدولي الأكبر في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد (CAC)، من قبل المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES)، ليكون بذلك المطار الدولي الأول الذي يحصل على هذا التوثيق في العالم. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لالتزام مؤسسة مطارات دبي بتعزيز تجربة السفر لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع رؤية إمارة دبي، لتصبح وجهة معتمدة لذوي التوحد.

إنجاز كبير

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر: «نفتخر بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل تضافر جهود الجميع في مجتمع المطار. ويؤكد هذا الإنجاز مجدداً التزامنا بتوفير تجربة سفر شاملة لجميع ضيوفنا، بمن في ذلك أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية».

وأضاف: «تماشياً مع (رؤية الإمارات 2021)، و(خطة دبي 2021) لتكون الإمارة مدينة صديقة لأصحاب الهمم، حرصنا في (مطارات دبي) على توفير بيئة شاملة في مطاراتنا، تشعر الجميع بالترحيب والدعم. كما نتشرف بالعمل بشكل وثيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة، والمجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، لتحديد ومواجهة التحديات في هذا المجال».

وتابع الجوكر: «نجاحنا في هذا المسعى هو نتيجة للتعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في مجتمع المطار، بما في ذلك الجهات الحكومية وشركات الطيران وشركاء الخدمة، لتقديم تجربة سلسة لجميع ضيوفنا من لحظة الوصول إلى المطار وحتى بوابة الصعود إلى الطائرة».

تدريب ومهارات

من جهته، قال المدير العام لكلية دبي للسياحة، عيسى بن حاضر: «يعتمد توفير وجهة متاحة وميسرة للجميع على الدعم المتواصل من قبل الشركاء والجهات المعنية، الذين يسهمون في إثراء تجربة الزوار منذ لحظة وصولهم إلى دبي وحتى مغادرتها. وانطلاقاً من أهميته كأولى المحطات في رحلة المسافرين، يعكس حصول مطار دبي الدولي على الشهادة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا للسياحة الميسّرة لأصحاب الهمم».

وأضاف: «نحرص في كلية دبي للسياحة على تقديم التدريب المناسب للشركاء والجهات المعنية ضمن منظومة السياحة عبر منصة (نهج دبي) التدريبية، والمصممة بهدف تزويد الموظفين ممن يتعاملون مباشرة مع الزوار والضيوف بالمعارف والمهارات اللازمة، لتقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، لاسيما لأصحاب الهمم».

وأشار إلى أن هذا الإنجاز، يؤكد أنه بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة تبقى الشمولية وسهولة الوصول إلى مختلف الخدمات بصورة ميسرة من أهم أولوياتنا، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة والعمل.

خدمة استثنائية

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، مايرون بينكومب: «نحن فخورون بالشراكة مع (مطارات دبي)، وندعم التزامها بتقديم تجربة سفر شاملة للجميع، إذ تعكس هذه الشهادة تفاني (مطارات دبي)، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي، في تقديم خدمة استثنائية تتماشى مع رؤية دبي، لتصبح مدينة صديقة لأصحاب الهمم. ومن خلال شراكتنا هذه، زودنا موظفي المطار بالمهارات والأدوات اللازمة، لإنشاء بيئة أكثر ترحيباً بالمسافرين من ذوي التوحد، ما يسهم في الارتقاء بتجربة السفر للجميع».

تقييم شامل للمطار

حصل مطار دبي الدولي على الشهادة، بعد تقييم شامل، أجراه مختصون من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر لجميع مباني المسافرين، حيث اطلعوا على «برنامج قلادة عبّاد الشمس»، الذي يمنح الأولوية للضيوف من أصحاب الهمم في استكمال إجراءات السفر، بما في ذلك تسجيل الوصول وبوابات التفتيش وأولوية الصعود إلى الطائرة، بمجرد ارتداء القلادة. كما يوجد في المطار سفراء تجربة الضيوف، والموظفون المدربون الذين يرتدون دبوس القلادة، لتقديم المساعدة والدعم للمسافرين من أصحاب الهمم طوال رحلتهم عبر المطار.

وضمن مبادرة «نرى العالم بمنظور مختلف»، التي أطلقتها عام 2022، نظمت «مطارات دبي» برنامجاً خاصاً للتدريب والتوعية، يستهدف خدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية، شارك فيه أكثر من 33 ألفاً من موظفي المطار يمثلون العديد من الشركاء الاستراتيجيين.