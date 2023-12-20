«سالك» تشارك في منصة «دبي المالي» لتداول أرصدة الكربون

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، مشاركتها في منصة سوق دبي المالي التجريبية التطوعية لتداول أرصدة الكربون التي أُطلقت بالتزامن مع فعاليات مؤتمر (COP28). وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية «سالك» التي تهدف إلى الإسهام بفعالية في تعزيز الممارسات المستدامة في دولة الإمارات ومواكبة هدف الدولة الطموح في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وفي إطار هذه المنصة، استحوذت «سالك» على 715 من حقوق تقاعد أرصدة الكربون (CRRs) بقيمة 3.5 دولارات أميركية لكل منها، عن مشروع محطة التبريد «L» التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهو مشروع معتمد عالمياً يقع في جبل علي. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة ثلاثة توربينات غازية، من خلال تنفيذ نظام مبتكر لتبريد الهواء، وتحقيق المستوى ذاته من إنتاج الكهرباء مع استخدام كميات أقل من الوقود الأحفوري. ويُتوقّع أن يؤدي هذا المسعى إلى توفير نحو 26.8 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتُشارك «سالك» في هذه المنصة بهدف تعويض انبعاثات الكربون الناتجة عن نقاط التشغيل المختلفة، مثل بوابات التعرفة المرورية، من خلال شراء أرصدة الكربون للمشاريع التي تُسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتسعى «سالك» من خلال هذه المنصة لتقديم إسهام ملموس في رفع مستوى الوعي حول التغيّر المناخي، وتعزيز التزامها ممارسات الأعمال المستدامة.