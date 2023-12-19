«كينغز» لصناعات الألمنيوم تبدأ تطوير منشأتها في «كيزاد»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي ـ «مجموعة كيزاد» وشركة كينغز لصناعات الألمنيوم، أمس، عن بدء الأعمال الإنشائية في منشأة متطورة لتصنيع وإعادة تدوير الألمنيوم في «كيزاد».

وأفاد بيان أمس بأن «كينغز لصناعات الألمنيوم» ستستثمر 750 مليون درهم لتطوير منشأتها في «كيزاد» على قطعة الأرض التي استأجرتها الشركة من «مجموعة كيزاد» لمدة 50 عاماً، والبالغة مساحتها 100 ألف متر مربع.

وتمثل منشأة «كينغز لصناعات الألمنيوم» خطوة طموحة نحو تعزيز جهود دولة الإمارات لتوطين سلاسل توريد الصناعات الاستراتيجية، والاعتماد على المواد الخام المحلية، وحماية البيئة، ودمج الممارسات المستدامة في عمليات التصنيع، وتشجيع الاقتصاد الدائري.

وقال الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، محمد الخضر الأحمد: «يسعدنا أن نعلن عن تطوير منشأة جديدة لتصنيع المعادن في (كيزاد) من قبل شركة كينغز لصناعات الألمنيوم». وأضاف: «يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي من شركة (كينغز) إنجازاً مهماً في نمو وتطوير قطاع المعادن لدينا وقفزة كبيرة في القدرات الصناعية لمناطقنا وآفاقها الاقتصادية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كينغز لصناعات الألمنيوم، ألبرت ملكياس: «توفر لنا (مجموعة كيزاد) بنية تحتية عالمية المستوى، ومرافق صناعية متكاملة الخدمات، وربطاً مباشراً مع ميناء خليفة، ما يسهل لنا سرعة وسهولة الوصول إلى المستهلكين في الأسواق العالمية، إضافة إلى المزايا الاستثنائية التي توفرها البنية التحتية المتطورة في (كيزاد)».