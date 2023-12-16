22.7 مليار درهم قيمة 155 صفقة كبيرة في أسواق الأسهم خلال 2023

شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ نحو 155 صفقة كبيرة على أسهم الشركات المدرجة، بقيمة تزيد على 22.7 مليار درهم؛ وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية جلسة الجمعة 15 ديسمبر الجاري.

واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها «الإمارات اليوم»، من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، جرى تنفيذ الصفقات الكبيرة على نحو 3.235 مليارات سهم منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى جلسة 15 ديسمبر الجاري.

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تلك الفترة من العام الجاري،

على 88 صفقة، بلغت قيمتها 20.17 مليار درهم، بعد تنفيذها على عدد 1.66 مليار سهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 67 صفقة كبيرة على عدد 1.57 مليار سهم، بقيمة 2.537 مليار درهم.

وكانت قيمة أكبر صفقة تم تنفيذها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال العام الجاري، على سهم «العالمية القابضة»، بقيمة 9.51 مليارات درهم، على عدد 23.79 مليون سهم من خلال ثلاث صفقات، فيما جاءت في المرتبة الثانية، صفقة منفذة على السهم نفسه بقيمة 3.37 مليارات درهم، لعدد 8.3 ملايين سهم.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت صفقة مصرف أبوظبي الإسلامي، المنفذة في مايو الماضي، بقيمة 2.52 مليار درهم، لعدد 276.59 مليون سهم من خلال ثلاث صفقات كبيرة، كما جاءت مجموعة «ملتيبلاي» في المركز الرابع، بعد تنفيذ صفقات كبيرة أخرى، بقيمة 1.16 مليار درهم، لعدد 279.85 مليون سهم من خلال أربع صفقات. وحلت صفقة كبيرة على شركة «العالمية القابضة» في المرتبة الخامسة، بقيمة 1.048 مليار درهم، لعدد 2.7 مليون سهم، فيما جاءت «غذاء القابضة» في المركز السادس، بعد تنفيذ صفقة واحدة كبيرة، بقيمة 533 مليون درهم على عدد 6.5 ملايين سهم.

وجاء بنك أم القيوين في المركز السابع، بعد تنفيذ سبع صفقات كبيرة، بقيمة 259.93 مليون درهم على عدد 199.96 مليون سهم، وثامناً شركة الدار العقارية، بعد تنفيذ صفقة واحدة كبيرة بقيمة 286.77 مليون درهم على عدد 52.7 مليون سهم، وتاسعاً صفقة واحدة أخرى على شركة العالمية القابضة، بقيمة 269.9 مليون درهم على عدد 683.31 ألف سهم. وتصدر بنك الفجيرة الوطني، المركز العاشر بعد تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 132.02 مليون درهم، لعدد 29.34 مليون سهم.

أما بالنسبة لسوق دبي المالي، فكانت قيمة أكبر صفقة تم تنفيذها خلال تلك الفترة من العام الجاري على سهم العربية للطيران، بقيمة 493.5 مليون درهم، على عدد 525 مليون سهم من خلال صفقتين، فيما جاءت في المرتبة الثانية صفقة منفذة على سهم أمانات القابضة بقيمة 240.28 مليار درهم، لعدد 133.49 مليون سهم. وفي المرتبة الثالثة جاءت صفقة واحدة منفذة على شركة الخليج للملاحة القابضة، بالشهر الجاري بقيمة 220.4 مليون درهم لعدد 190 مليون سهم، كما جاءت شركة دبي للاستثمار في المركز الرابع، بعد تنفيذ أربع صفقات كبيرة أخرى بقيمة 142.13 مليون درهم لعدد 53.43 مليون سهم. وحلت صفقة كبيرة منفذة على بنك الإمارات للاستثمار في المرتبة الخامسة بقيمة 127.5 مليون درهم لعدد 50 ألف سهم.