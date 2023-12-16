دبي تسجل 3888 مبايعة عقارية بـ 10.6 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 12.9 مليار درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 3888 مبايعة بقيمة 10.68 مليارات درهم، منها 304 مبايعات لأراضٍ بقيمة 3.53 مليارات درهم، و2744 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 7.15 مليارات درهم، فيما سجلت الرهون 1.77 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 236 هبة بقيمة 491.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 940 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، بينما تصدّرت «وادي الصفا 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 141.81 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 500 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، فيما تصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 340 مبايعة بقيمة 303.57 ملايين درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 327 مبايعة بقيمة 645.64 مليون درهم، وثالثة في منطقة مرسى دبي بتسجيلها 252 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، إطلاق نسخة محدّثة من تطبيق «دبي ريست» الذي يوفر خدمات عقارية للملاك والمستأجرين والوسطاء العقاريين والمطوّرين، والمقيمين والمستثمرين.

وذكرت الدائرة في بيان أن التحديث الجديد يوفر العديد من التحسينات والمزايا التي من شأنها تعزيز تجربة المستخدم، وجعل تنفيذ العمليات والإجراءات أكثر سهولة، بفضل واجهة المستخدم المحسّنة التي تتيح تنقلاً سلساً بين الخدمات، وتُعزز سرعة أداء التطبيق واستجابته.