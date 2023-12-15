«طيران الإمارات»: طلب سياحي قوي على دبي

أفادت شركة طيران الإمارات بأن معدلات التدفق السياحي إلى دبي قوية للغاية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى زيادة مستمرة في نسبة أعداد المسافرين الذين يختارون الإمارة لقضاء عطلات سياحية.

وذكرت في تصريحات صحافية، أن الناقلة سجلت معدلات إشغال كاملة لمعظم رحلاتها من مختلف الأسواق العالمية تزامناً مع موسم العطلات.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة طيران الإمارات، عدنان كاظم، إن الطلب على السفر يشهد مستويات مرتفعة للغاية خلال الفترة الحالية، مع معدلات إشغال كاملة على معظم الرحلات من مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وأميركا الجنوبية، وغيرها من الأسواق، مشيراً إلى أن معدلات الطلب أعلى من حيث النسبة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تزامناً مع موسم العطلات.

وأكد كاظم في تصريحات لوسائل الإعلام، وجود طلب سياحي قوي على دبي خلال الفترة الحالية، باعتبارها وجهة عالمية بارزة على خارطة السياحة العالمية، لافتاً إلى أن «طيران الإمارات» تشهد زيادة مستمرة في نسبة أعداد المسافرين الذين يختارون الإمارة لقضاء عطلات سياحية.

وأضاف أن نسبة تصل إلى 40% من ركاب الناقلة باتوا يختارون دبي محطة سياحية لهم، مقابل نسبة كانت تصل إلى 30% في السابق، لافتاً إلى أن ذلك يعد دليلاً على المكانة القوية التي تتمتع بها دبي وجهة تجتذب ملايين الزوار من مختلف الشرائح كل عام.

وقال كاظم إن وتيرة الطلب السياحي القوية على دبي متواصلة خلال الفترة الحالية، حتى بعد انتهاء موسم العطلات، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» ستُطلق بعد يناير العام المقبل عروضاً وصفقات لعملائها المسافرين الذين يصلون إلى دبي أو يتوقفون فيها، حيث ستتيح لهم بطاقة صعود الطائرة الاستفادة من عروض حصرية في العديد من المرافق السياحية.

واعتبر أن هذه العروض تتيح قيمة للزوار لاختبار تجارب سياحية متنوعة في الإمارة، موضحاً أن العروض تستهدف العائلات والأفراد على حد سواء.

نمو قطاع السياحة

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تجاوز نمو قطاع السياحة في عام 2023، المستويات المسجلة قبل الجائحة العالمية في مجالي السفر والضيافة، حيث حققت دبي رقماً قياسياً بـ13.90 مليون زائر دولي بين يناير وأكتوبر 2023، مقارنة مع 13.5 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وأكدت مؤسسة مطارات دبي، جاهزية مطار دبي الدولي، للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال مواسم الأعياد، متوقعة أن يستقبل المطار نحو 4.4 ملايين مسافر خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر الجاري، بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من دبي وإليها.

40% من ركاب الناقلة باتوا يختارون دبي محطة سياحية لهم مقابل 30% في السابق.