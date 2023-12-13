«الإمارات دبي الوطني» يرتّب قرضاً لـ «مجموعة شلهوب»

نجح بنك الإمارات دبي الوطني، في ترتيب قرض ثنائي استراتيجي لـ«مجموعة شلهوب» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وأفاد بيان أمس بأن التسهيل قصير الأجل يمثل أول قرض مرتبط بالاستدامة لـ«مجموعة شلهوب»، بعد إعلانها في وقت سابق من العام عن هدفها لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وإصدارها أخيراً تسهيلاً ائتمانياً مرتبطاً بالاستدامة لدعم رأسمالها العامل.

وتبلغ مدة استحقاق القرض قصير الأجل سنة واحدة مع خيار التمديد عند الاستحقاق، في ما يرتبط هيكل تسعير القرض بأداء «مجموعة شلهوب» مقابل مؤشرات الأداء المستدام الرئيسة التي ستتم متابعتها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني عبر مراجعة سنوية يجريها طرفٌ ثالث.