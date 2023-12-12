"بيورهيلث" تتلقى طلباً قوياً على الاكتتاب العام بواقع 265 مليار درهم

أعلنت مجموعة "بيورهيلث" القابضة ش.م.ع (شركة مساهمة عامة قيد التأسيس)، اليوم عن انتهاء فترة الاكتتاب بأسهمها بنجاح في الطرح العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX"). وأكدت الشركة السعر الثابت للطرح والذي تم تحديده عند 3.26 درهم إماراتي للسهم العادي ("سعر الطرح النهائي") بحجم طرح يبلغ 1.11 مليار سهم عادي ("أسهم الطرح")، أي ما يعادل 10٪ من إجمالي رأس المال المصدر. وشهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مما أدى إلى تجاوز حجم الاكتتاب. وتجاوز إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 265 مليار درهم.

واستقطبت شريحة المشتركين المؤهلين طلباً بقيمة 186مليار درهم، ليتجاوز بذلك مستوى الاكتتاب 54 مرة. بينما شهدت الأسهم المخصصة للمستثمرين للأفراد إقبالاً ضخماً من المستثمرين، ليبلغ 78 مليار درهم، متجاوزاً تغطية الاكتتاب بواقع 483 مرة.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيورهيلث": "لقد شهدنا زخماً كبيراً على الاكتتاب العام. وهو ما يعكس ثقة السوق القوية في إنجازاتنا، وقدرة فريق الإدارة لدينا على التنفيذ، ورؤيتنا الطموحة لتحقيق النمو. ويؤكد هذا الاكتتاب قدرات "بيور هيلث" في تحويل وتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وذلك في إطار التزامنا بتشكيل مستقبل القطاع الصحي من خلال الابتكار المستمر والسعي الدؤوب لتحقيق التميز، بما يمكننا من نقل "بيور هيلث" من أبوظبي إلى العالم".

وسيحقق الطرح عائدات إجمالية قدرها 3.62 مليار درهم للشركة. و من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركة إلى 36.2 مليار درهم عند الإدراج. وسيقام اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة في 15 ديسمبر 2023. و من المتوقع أن يتم إدراج وبدء تداول أسهم "بيورهيلث" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 20 ديسمبر 2023، وفقاً لظروف السوق والموافقات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم تداول الأسهم تحت الرمز "PureHealth" ورقم العريف الدولي للأوراق المالية AEE01362P238، وعند الإدراج، سيحتفظ المؤسسون بحصة قدرها 90% في الشركة، بشرط أن يتم الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة. وقام بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بدور مدير الاكتتاب وبنك الاستلام الرئيسي، بينما تم تعيين الشركة الدولية لتداول الأوراق المالية كوكيل رئيسي للاكتتاب.