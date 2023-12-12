إنجاز 3016 مبنى جديداً في دبي خلال 11 شهراً

أفادت بيانات حديثة أصدرها مركز دبي للإحصاء، أنه تم إنجاز 3016 مبنى جديداً في دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «إجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها في دبي، سجل ارتفاعاً كبيراً خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ بلغت 299 مبنى متنوعاً، وذلك بالمقارنة بعدد 236 مبنى خلال شهر أكتوبر وبعدد 207 مبانٍ خلال شهر سبتمبر». وأشارت إلى أن «إجمالي ما تم إنجازه من المباني الجديدة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر الماضي، يتجاوز ما تم إنجازه من مبانٍ جديدة خلال عام 2022 بالكامل، والذي شهد إنجاز 1941 مبنى جديداً. كما يتجاوز إجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها خلال عام 2021 بالكامل، والذي شهد إنجاز 2237 مبنى جديداً». وأفاد المركز، استناداً إلى بيانات من بلدية دبي، بأن أبنية الفلل الخاصة استأثرت على الحصص الأكبر من المباني الجديدة التي تم إنجازها في دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، إذ بلغت 1464 مبنى، مستحوذة على نسبة بلغت 48.5% من إجمالي المباني الجديدة المنجزة. وأوضحت البيانات أن الفلل الاستثمارية جاءت في المرتبة الثانية من حيث حصص المباني الجديدة المنجزة، إذ بلغت 1103 مبانٍ، بحصص بلغت 36.6% من إجمالي المباني المنجزة، يليها المباني متعددة الطوابق بعدد 219 مبنى وبنسبة 7.3%، ثم المباني العامة بعدد 131 مبنى جديداً وبحصة 4.3%، ثم المباني الصناعية التي بلغت 99 مبنى جديداً، بحصة بلغت 3.3% من إجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها في دبي منذ بداية العام الجاري. وأشار المركز إلى أن شهر فبراير الماضي، جاء الأعلى منذ بداية العام الجاري، من حيث عدد المباني الجديدة التي تم إنجازها في دبي، وذلك بعدد 386 مبنى، يليه شهر يونيو الذي سجل عدد 331 مبنى جديداً، ثم شهر مارس بعدد 313 مبنى، يليها شهر نوفمبر الذي رصد عودة الارتفاع في مؤشرات المباني الجديدة المنجزة ليسجل 299 مبنى جديداً.